Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России повысился спрос на новые автомобили
В ГАИ призвали водителей правильно проезжать лежачих полицейских
В Тихом океане найдена область, которая влияет на климат всего Южного полушария
Садальский высказался в день памяти Высоцкого
Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда
Эксперты рассказали, почему ночью кошка смотрит на хозяина
Когда ставки упадут? Советы по ипотеке от эксперта
Как привести волосы в порядок без мытья: советы и хитрости
Hunt: Showdown получает крупное обновление в августе 2024
Врач рассказал, какие опасности для здоровья таит в себе долгое сидение за рулём

Врач Степаненко: долгое сидение за рулём увеличивает риск болезней сердца

Здоровье

Длительное нахождение за рулём автомобиля может негативно сказаться на здоровье человека, особенно на состоянии сердечно-сосудистой системы. Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко отмечает, что частые поездки на автомобиле повышают риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца.

Врач Степаненко: долгое сидение за рулём увеличивает риск болезней сердца
Фото: freepik.com by standret, PDM

"Долгое сидение за рулём способствует малоподвижному образу жизни, что напрямую связано с набором веса и повышением артериального давления. Добавьте сюда хронический стресс, вызванный дорожными условиями и графиком работы, а также потребление фастфуда и другой нездоровой пищи — и риск повышается ещё больше", — отметил Степаненко.

Исследования показывают, что водители, проводящие много времени за рулём, имеют более высокий риск развития этих заболеваний. Например, в Бразилии у половины дальнобойщиков была обнаружена артериальная гипертензия, что значительно превышает средний показатель по стране, пишет Газета.Ru.

Водители часто страдают от нарушений сна из-за нерегулярного графика работы. Это также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для снижения риска необходимо вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься физическими упражнениями, делать короткие перерывы на растяжку и разминку, выбирать здоровую пищу и избегать продуктов с высоким содержанием соли и жиров.

Степаненко также рекомендует освоить техники управления стрессом и регулярно проходить медицинские осмотры для контроля уровня артериального давления и других показателей здоровья. Важно обратить внимание на эргономику рабочего места, настроить сиденье так, чтобы снизить нагрузку на организм.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
В Днепропетровске задержан 18-летний убийца Ирины Фарион Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
The Economist: Китай втайне копит запасы металлов и продовольствия
Последние материалы
Врач Степаненко: долгое сидение за рулём увеличивает риск болезней сердца
Как приготовить греческий салат: все секреты легендарного блюда
Эксперты рассказали, почему ночью кошка смотрит на хозяина
Когда ставки упадут? Советы по ипотеке от эксперта
Как привести волосы в порядок без мытья: советы и хитрости
Hunt: Showdown получает крупное обновление в августе 2024
Европейские НПЗ теряют прибыль из-за африканских и ближневосточных конкурентов
Госдума обсудит увеличение авиарейсов на Кубу
РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток
Фитнес-тренер назвал топ-упражнения на пресс для мужчин старше 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников