Врач рассказал, какие опасности для здоровья таит в себе долгое сидение за рулём

Врач Степаненко: долгое сидение за рулём увеличивает риск болезней сердца

Длительное нахождение за рулём автомобиля может негативно сказаться на здоровье человека, особенно на состоянии сердечно-сосудистой системы. Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко отмечает, что частые поездки на автомобиле повышают риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца.

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"Долгое сидение за рулём способствует малоподвижному образу жизни, что напрямую связано с набором веса и повышением артериального давления. Добавьте сюда хронический стресс, вызванный дорожными условиями и графиком работы, а также потребление фастфуда и другой нездоровой пищи — и риск повышается ещё больше", — отметил Степаненко.

Исследования показывают, что водители, проводящие много времени за рулём, имеют более высокий риск развития этих заболеваний. Например, в Бразилии у половины дальнобойщиков была обнаружена артериальная гипертензия, что значительно превышает средний показатель по стране, пишет Газета.Ru.

Водители часто страдают от нарушений сна из-за нерегулярного графика работы. Это также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для снижения риска необходимо вести здоровый образ жизни: регулярно заниматься физическими упражнениями, делать короткие перерывы на растяжку и разминку, выбирать здоровую пищу и избегать продуктов с высоким содержанием соли и жиров.

Степаненко также рекомендует освоить техники управления стрессом и регулярно проходить медицинские осмотры для контроля уровня артериального давления и других показателей здоровья. Важно обратить внимание на эргономику рабочего места, настроить сиденье так, чтобы снизить нагрузку на организм.