Названы самые облучающие нас приборы и гаджеты: как спастись от вездесущих электромагнитных полей

Инженер-физик призвал располагать источники электромагнитных полей подальше от головы

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире электромагнитные поля окружают нас повсюду и пронизывают организм. Об их вреде для здоровья и способах сберечь его "Правде.Ру" рассказал член Совета МГО Российского экологического движения инженер-физик Илья Рыбальченко.

Фото: Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан is licensed under public domain

"Если вы померите в обычной городской квартире, вы обнаружите минимум десяток Wi-Fi сетей — не только своих, но и соседских. Такая какофония не полезна в пролонгированном действии. То есть, она, безусловно, скажется на продолжительности жизни, на иммунитете, на системе кроветворения. Но это будет такое долгое воздействие, то есть в течение, конечно, даже не дней, не месяцев, а лет. Но в течение лет это, безусловно, скажется", — предупредил собеседник издания.

По своему опасно излучение как всевозможных гаджетов, так и мощных электроприборов. "С одной стороны, высокочастотные колебания — они более высокоэнергетичны с точки зрения воздействия на организм. Но, с другой стороны, нужно смотреть ещё степень проникающей способности, потому что высокочастотные не так эффективно могут пройти через стены бетонные наших квартир и так далее. Каждая частота имеет свои особенности. Поэтому говорить здесь однозначно нельзя", — пояснил эксперт.

Он дал несколько советов по защите электромагнитного излучения.

"В первую очередь, не ставить рядом с головой сотовый телефон на зарядку.

Второе — не засыпать в наушниках, подключенных к сотовому телефону, потому что в этом случае электромагнитное излучение прямо в голову идет. Не засыпать в Bluetooth наушниках.

Роутеры обязательно подальше — в коридор, где-то над входной дверью, то есть не в жилых комнатах. Нормальный роутер благополучно добьёт до вашего телефона, телевизора и так далее. Но при этом непосредственно с ним вы контактировать не будете".

"Простое правило: самое максимальное расстояние между излучателем и головой", — подытожил Илья Рыбальченко.