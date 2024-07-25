Глава Минздрава Мурашко предупредил об опасности недосыпания

В Минздраве подсчитали риск смертельных болезней из-за недостатка сна

Недосыпание чревато тяжёлыми болезнями и преждевременной смертью, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме "Здоровое общество".

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"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — уточняется в презентации главы ведомства к выступлению на мероприятии.

Кроме того, хроническое недосыпание может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%, а у тех, кто обходится пятью часами сна в сутки, риск развития ожирения выше на 50%.