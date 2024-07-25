Врач объяснила, как по внешнему виду определить, что вас укусил клещ, заражённый боррелиозом

Врач-дерматолог "Клиники Фомина" Дарья Дроздова рассказала, как по внешнему виду отличить укус клеща, заражённого боррелиозом, от укуса безобидного насекомого.
После укуса клеща, заражённого боррелиозом, на коже человека может появиться покраснение, которое со временем увеличивается и по форме напоминает "мишень". Это кольцевидная мигрирующая эритема — основной симптом клещевого боррелиоза, также известного как болезнь Лайма. Возбудителем заболевания являются бактерии боррелия (Borrelia), которые переносятся преимущественно клещами.
После укуса клеща необходимо осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой и приложить лёд. Если есть зуд, можно принять антигистаминные препараты внутрь и использовать уходовые средства от зуда, например, крем "Неотанин" или концентрат "Avene Xeracalm".
В случае, если место укуса похоже на "мишень", стоит незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнула Дроздова, слова которой приводит Газета.Ru.
Для предотвращения укусов клещей рекомендуется обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами, отпугивающими насекомых, избегать хождения по траве и кустарникам, носить светлую однотонную одежду, чтобы было легче заметить тёмного клеща. Если клещ всё же присосался, его нужно аккуратно удалить и отнести в лабораторию для анализа.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.