Врач объяснила, как по внешнему виду определить, что вас укусил клещ, заражённый боррелиозом

Врач Дроздова: укус клеща, который заражён боррелиозом, похож на мишень

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог "Клиники Фомина" Дарья Дроздова рассказала, как по внешнему виду отличить укус клеща, заражённого боррелиозом, от укуса безобидного насекомого.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, CC BY-SA 4.0

После укуса клеща, заражённого боррелиозом, на коже человека может появиться покраснение, которое со временем увеличивается и по форме напоминает "мишень". Это кольцевидная мигрирующая эритема — основной симптом клещевого боррелиоза, также известного как болезнь Лайма. Возбудителем заболевания являются бактерии боррелия (Borrelia), которые переносятся преимущественно клещами.

После укуса клеща необходимо осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой и приложить лёд. Если есть зуд, можно принять антигистаминные препараты внутрь и использовать уходовые средства от зуда, например, крем "Неотанин" или концентрат "Avene Xeracalm".

В случае, если место укуса похоже на "мишень", стоит незамедлительно обратиться к врачу", — подчеркнула Дроздова, слова которой приводит Газета.Ru.

Для предотвращения укусов клещей рекомендуется обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами, отпугивающими насекомых, избегать хождения по траве и кустарникам, носить светлую однотонную одежду, чтобы было легче заметить тёмного клеща. Если клещ всё же присосался, его нужно аккуратно удалить и отнести в лабораторию для анализа.