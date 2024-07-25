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Врач объяснила, какую опасность таят в себе популярные народные средства снятия зубной боли

Стоматолог Мартынова предостерегла от снятия зубной боли народными средствами

2:04
Здоровье

Зубная боль может возникнуть неожиданно и вызвать сильный дискомфорт, заставляя искать способы её устранения. Многие люди прибегают к народным методам, однако некоторые из них могут не только не принести облегчения, но и привести к серьёзным осложнениям.

Стоматолог Мартынова предостерегла от снятия зубной боли народными средствами
Фото: commons.wikimedia.org by Barbaricino, CC BY 3.0

Елена Мартынова, стоматолог-терапевт и пародонтолог из клиники "СМ-Стоматология", объяснила, что воспаление — это защитная реакция организма, а боль — сигнал о воспалении или повреждении нерва. Очаг воспаления находится внутри корневых каналов или за верхушкой корня зуба, на глубине около двух сантиметров, пишет Газета.Ru.

Использование некоторых народных методов, таких как эфирные масла, кайенский перец, чеснок, растолчённый анальгин, спирт, горячие растворы соли, соды и отвары трав, может вызвать ожоги слизистой десны, аллергические реакции и усугубить воспаление. Согревающие компрессы в области больного зуба способствуют быстрому распространению инфекции.

Бесконтрольный приём антибиотиков также может сгладить клиническую картину и привести к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов.

"И даже если после применения какого-то средства боль прошла, это не значит, что метод сработал. Это скорее говорит об уничтожении ткани, выходе бактерий в кровь и дальнейшем развитии воспаления в хронической стадии. В этом случае лечение будет только хирургическое, то есть удаление одного или нескольких зубов", — отметила стоматолог.

Елена Мартынова подчёркнула, что проблемы с непролеченными зубами часто приводят к таким заболеваниям, как гайморит, тонзиллит и отит.

Для предотвращения зубной боли важно регулярно посещать стоматолога для осмотра и профессиональной гигиены, а при возникновении боли принимать обезболивающее согласно инструкции и рекомендациям врача, заключила эксперт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Жолудева Галина
Проводит диагностику и лечение зубо-челюстных деформаций, исправление неправильного прикуса при помощи съёмных и несъемных ортодонтических аппаратов, устанавливает брекеты и пластины
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