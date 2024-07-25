Врач объяснила, какую опасность таят в себе популярные народные средства снятия зубной боли

Стоматолог Мартынова предостерегла от снятия зубной боли народными средствами

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубная боль может возникнуть неожиданно и вызвать сильный дискомфорт, заставляя искать способы её устранения. Многие люди прибегают к народным методам, однако некоторые из них могут не только не принести облегчения, но и привести к серьёзным осложнениям.

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Елена Мартынова, стоматолог-терапевт и пародонтолог из клиники "СМ-Стоматология", объяснила, что воспаление — это защитная реакция организма, а боль — сигнал о воспалении или повреждении нерва. Очаг воспаления находится внутри корневых каналов или за верхушкой корня зуба, на глубине около двух сантиметров, пишет Газета.Ru.

Использование некоторых народных методов, таких как эфирные масла, кайенский перец, чеснок, растолчённый анальгин, спирт, горячие растворы соли, соды и отвары трав, может вызвать ожоги слизистой десны, аллергические реакции и усугубить воспаление. Согревающие компрессы в области больного зуба способствуют быстрому распространению инфекции.

Бесконтрольный приём антибиотиков также может сгладить клиническую картину и привести к дальнейшему разрушению костной ткани вокруг зубов.

"И даже если после применения какого-то средства боль прошла, это не значит, что метод сработал. Это скорее говорит об уничтожении ткани, выходе бактерий в кровь и дальнейшем развитии воспаления в хронической стадии. В этом случае лечение будет только хирургическое, то есть удаление одного или нескольких зубов", — отметила стоматолог.

Елена Мартынова подчёркнула, что проблемы с непролеченными зубами часто приводят к таким заболеваниям, как гайморит, тонзиллит и отит.

Для предотвращения зубной боли важно регулярно посещать стоматолога для осмотра и профессиональной гигиены, а при возникновении боли принимать обезболивающее согласно инструкции и рекомендациям врача, заключила эксперт.