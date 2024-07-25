В каких продуктах содержится витамин D: ешьте их обязательно

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Витамин D содержится в грибах и жирной рыбе

1:14
Здоровье

Витамин D является одним из самых важных витаминов для здоровья человека.

Витамин D содержится в грибах и жирной рыбе
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Почему витамин D так важен для здоровья

Витамин D играет важную роль в поддержании мышечного тонуса и укреплении иммунной системы человека. Он также поддерживает нормальную функцию щитовидной железы и процессы свертывания крови. Кроме того, витамин D помогает регулировать артериальное давление и восстанавливать защитные оболочки нервных волокон.

При дефиците этого вещества люди отмечают плохое настроение, апатию, упадок сил и слабость.

Продукты, богатые витамином D

Овощи и фрукты практически не содержат витамина D. Основными источниками этого витамина являются продукты животного происхождения. Единственным растительным источником витамина D являются грибы.

Много витамина содержится в жирной рыбе — лососе, тунце, скумбрии и сардинах, также в морепродуктах — устрицы, мидии, креветки.

Кроме того, яичные желтки и молочные продукты богаты витамином D. Небольшое количество витамина D также можно найти в семенах.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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