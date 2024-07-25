Психиатр Вилков рассказал, по каким признакам можно распознать передозировку антидепрессантами

Психиатр Вилков рассказал, как проявляется передозировка антидепрессантами

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков перечислил признаки, которые могут говорить о том, что человек принял слишком много антидепрессантов.

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Эксперт рассказал, что передозировку антидепрессантов легко распознать по внешним признакам.

Психиатр отметил, что избыточный приём антидепрессантов проявляется в сонливости, рассеянности и заторможенности.

Ранее певица Глюкоза объяснила своё странное поведение на концерте в Красноярске неправильным приёмом антидепрессантов.

"Человек становится очень рассеянным, отвечает на вопросы невпопад или вообще не отвечает, ошибается, может создаться впечатление, что он теряет связь с реальностью или проваливается в сон", — цитирует слова психотерапевта "Вечерняя Москва".