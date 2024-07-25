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Психиатр Вилков рассказал, по каким признакам можно распознать передозировку антидепрессантами

Психиатр Вилков рассказал, как проявляется передозировка антидепрессантами

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Здоровье

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков перечислил признаки, которые могут говорить о том, что человек принял слишком много антидепрессантов.

Психиатр Вилков рассказал, как проявляется передозировка антидепрессантами
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Эксперт рассказал, что передозировку антидепрессантов легко распознать по внешним признакам.

Психиатр отметил, что избыточный приём антидепрессантов проявляется в сонливости, рассеянности и заторможенности.

Ранее певица Глюкоза объяснила своё странное поведение на концерте в Красноярске неправильным приёмом антидепрессантов. 

"Человек становится очень рассеянным, отвечает на вопросы невпопад или вообще не отвечает, ошибается, может создаться впечатление, что он теряет связь с реальностью или проваливается в сон", — цитирует слова психотерапевта "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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