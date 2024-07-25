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В каких продуктах больше всего магния: добавьте их в рацион

Магния больше всего содержится в орехах и морепродуктах

1:38
Здоровье

Магний является чрезвычайно важным минералом для здоровья человека. Он помогает поддерживать функционирование организма.

Магния больше всего содержится в орехах и морепродуктах
Фото: flickr.com by Alpha, CC BY-SA 2.0

Зачем организму нужен магний

Магний играет жизненно важную роль в расслаблении мышечных волокон, в том числе в кровеносных сосудах и внутренних органах.

Одним из его ключевых преимуществ является действие в качестве природного антистрессового средства, которое помогает успокоить центральную нервную систему.

Дефицит магния может привести к повышенной тревожности, мышечным спазмам и судорогам. Другие симптомы включают учащенное сердцебиение, онемение в конечностях, раздражительность, бессонницу и головные боли. Люди с низким уровнем магния также могут испытывать частые перепады настроения и хроническую усталость.

В каких продуктах содержится много магния

К продуктам, богатым магнием, относятся:

Орехи: миндаль, фундук, бразильские орехи и семена кунжута.
Зеленые овощи: шпинат, салат айсберг и брокколи.
Семена: льняные, тыквенные, подсолнечные.
Бобовые: фасоль, нут и соя.
Цельнозерновые продукты: ржаной хлеб и мюсли.
Морепродукты: креветки, мидии и устрицы.
Фрукты: абрикосы, персики, малина, клубника, ежевика.

Важно отметить, что чрезмерное потребление жиров может препятствовать усвоению магния. Что касается мяса, выбирайте нежирные варианты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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