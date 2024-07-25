В каких продуктах больше всего магния: добавьте их в рацион

Магний является чрезвычайно важным минералом для здоровья человека. Он помогает поддерживать функционирование организма.
Магний играет жизненно важную роль в расслаблении мышечных волокон, в том числе в кровеносных сосудах и внутренних органах.
Одним из его ключевых преимуществ является действие в качестве природного антистрессового средства, которое помогает успокоить центральную нервную систему.
Дефицит магния может привести к повышенной тревожности, мышечным спазмам и судорогам. Другие симптомы включают учащенное сердцебиение, онемение в конечностях, раздражительность, бессонницу и головные боли. Люди с низким уровнем магния также могут испытывать частые перепады настроения и хроническую усталость.
К продуктам, богатым магнием, относятся:
Орехи: миндаль, фундук, бразильские орехи и семена кунжута.
Зеленые овощи: шпинат, салат айсберг и брокколи.
Семена: льняные, тыквенные, подсолнечные.
Бобовые: фасоль, нут и соя.
Цельнозерновые продукты: ржаной хлеб и мюсли.
Морепродукты: креветки, мидии и устрицы.
Фрукты: абрикосы, персики, малина, клубника, ежевика.
Важно отметить, что чрезмерное потребление жиров может препятствовать усвоению магния. Что касается мяса, выбирайте нежирные варианты.
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