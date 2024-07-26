Диетолог-эндокринолог Лазуренко: во время диеты организм снижает вес за счёт жидкости и мышечной ткани

Ограничительные диеты наносят вред организму

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди, когда решают похудеть, то прибегают к разного рода диетам. Однако не все они приводят к нужному результату.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Необдуманные ограничительные диеты часто вредят и дают кратковременный эффект, заявила диетолог-эндокринолог и health-коуч Наталья Лазуренко. Ведь они не убирают причину набора веса и не учитывают потребности в организма в полезных веществах.

"Во время диеты организм снижает вес за счёт жидкости и мышц. Неправильно собранный пищевой формат заставляет организм включать экономный формат и тратить то, что ему проще всего потратить, в частности мышечную ткань. Ограничительные диеты ужасны тем, что они очень сильно могут повлиять на мышечное волокно, приводят к развитию диетологической саркопении, когда человек переходит из одной диеты в другую. У него есть избыток жировой ткани, но мышц при этом тоже мало. Это очень опасно для организма”, — отметила врач.

Она напомнила, что мышечный каркас нужен человеку, чтобы защищать внутренние органы и обеспечить жизнедеятельность сердечно-сосудистой системы. При потере мышц возникают риски развития проблем с сердечно-сосудистой и лёгочной системами, а также ЖКТ. Диету, по словам Натальи Лазуренко, должен подбирать врач, передаёт NEWS.ru.