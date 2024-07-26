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Диетолог-эндокринолог Лазуренко: во время диеты организм снижает вес за счёт жидкости и мышечной ткани

Ограничительные диеты наносят вред организму

1:27
Здоровье

Многие люди, когда решают похудеть, то прибегают к разного рода диетам. Однако не все они приводят к нужному результату.

Ограничительные диеты наносят вред организму
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Необдуманные ограничительные диеты часто вредят и дают кратковременный эффект, заявила диетолог-эндокринолог и health-коуч Наталья Лазуренко. Ведь они не убирают причину набора веса и не учитывают потребности в организма в полезных веществах.

"Во время диеты организм снижает вес за счёт жидкости и мышц. Неправильно собранный пищевой формат заставляет организм включать экономный формат и тратить то, что ему проще всего потратить, в частности мышечную ткань. Ограничительные диеты ужасны тем, что они очень сильно могут повлиять на мышечное волокно, приводят к развитию диетологической саркопении, когда человек переходит из одной диеты в другую. У него есть избыток жировой ткани, но мышц при этом тоже мало. Это очень опасно для организма”, — отметила врач.

Она напомнила, что мышечный каркас нужен человеку, чтобы защищать внутренние органы и обеспечить жизнедеятельность сердечно-сосудистой системы. При потере мышц возникают риски развития проблем с сердечно-сосудистой и лёгочной системами, а также ЖКТ. Диету, по словам Натальи Лазуренко, должен подбирать врач, передаёт NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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