Health News: при запорах и вздутиях живота можно применять самомассаж

Самомассаж живота может помочь при запорах и повышенном газообразовании

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эмили Сперлок, американский диетолог и доктор медицинских наук, сообщила, что массаж живота улучшает пищеварение и избавляет от вздутия живота.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

По её словам, если лёгкими массирующими движениями рук по часовой стрелке поглаживать живот, то это стимулирует опорожнение кишечника и устраняет запор. Кроме этого самомассаж помогает избавляться от повышенного газообразования, вздутия и спазмов живота.

Эксперт заявила, что скорее всего для достижения нужного эффекта потребуется несколько сеансов такого самомассажа. Его можно делать лёжа на спине, надавливая снизу вверх по направлению к ребрам. А потом выполнять круговые движения обязательно по часовой стрелке. По её мнению, 10-15 минут такого массажа будет достаточно, пишет Health News.