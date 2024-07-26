The Conversation: шаткость и боль при ходьбе могут указывать на дефицит витамина B12 и проблемы с артериями

Врач и директор Центра изучения клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал о чём может говорить шаткая походка и боль в ягодичных мышцах при ходьбе.
Он уточнил, что такой процесс как ходьба требует слаженной работы мозга с мышцами почти всего тела. Если у вас снизилась скорость и плавность ходьбы, то это может являться ранним симптомом нейродегенеративных заболеваний.
По словам врача, ощущение боли в ягодичных или икроножных мышцах при ходьбе могут свидетельствовать о проблемах с периферическими артериями. Дело в том, что при ходьбе возрастает потребность мышц в кислороде, а суженные сосуды не могут переносить необходимое количество кислорода, из-за чего происходит выделение молочной кислоты, которая и вызывает боль.
Шаткость при ходьбе может указывать на недостаток витамина В12. При этом у взрослых проявление такого симптома занимает месяцы, а у детей проблемы с равновесием при дефиците этого витамина развиваются намного быстрее, пишет The Conversation.
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