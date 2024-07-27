Диетолог раскрыл, какая аминокислота вредна для сердца

Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов сообщил, что повышенный уровень определённой аминокислоты в крови увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также деменции и рака.
В интервью Радио Sputnik диетолог пояснил, что аминокислота гомоцистеин попадает в организм исключительно с пищей, содержащейся в мясных, яичных и молочных продуктах, особенно в твороге.
Семирядов отметил, что на протяжении жизни концентрация гомоцистеина в крови постепенно увеличивается, но если она находится в пределах нормы, то это не считается опасным здоровья.
Он также добавил, что повышение уровня гомоцистеина часто связано с дефицитом фолиевой кислоты и витаминов группы В (В6, В9, В12 и В1).
Диетолог порекомендовал ежегодно проходить анализ крови на содержание в ней гомоцистеина.
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