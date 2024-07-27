Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небезопасные процедуры красоты в летние каникулы: как защитить себя
Анапа признана самым доступным курортом на море в августе
Стало известно, что значит, если кошка топчется передними лапами
AMC раскрыли детали третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
Генетики установили, что население Европы в эпоху неолита сократилось из-за чумы
Экипаж Starliner остаётся на МКС из-за проблем с двигателями
Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось спасать младенца в ДТП
Китайские банки отказываются принимать "грязные" юани из России
Ремастер Lollipop Chainsaw получит версию для PS4 после шквала запросов от фанатов
Диетолог раскрыл, какая аминокислота вредна для сердца

Врач Семирядов: повышение гомоцистеина в крови опасно для здоровья

0:58
Здоровье

Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов сообщил, что повышенный уровень определённой аминокислоты в крови увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также деменции и рака.

Врач Семирядов: повышение гомоцистеина в крови опасно для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В интервью Радио Sputnik диетолог пояснил, что аминокислота гомоцистеин попадает в организм исключительно с пищей, содержащейся в мясных, яичных и молочных продуктах, особенно в твороге.

Семирядов отметил, что на протяжении жизни концентрация гомоцистеина в крови постепенно увеличивается, но если она находится в пределах нормы, то это не считается опасным здоровья.

Он также добавил, что повышение уровня гомоцистеина часто связано с дефицитом фолиевой кислоты и витаминов группы В (В6, В9, В12 и В1).

Диетолог порекомендовал ежегодно проходить анализ крови на содержание в ней гомоцистеина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Последние материалы
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на четвёртый сезон
Может ли ИИ заботиться о домашних животных?
Фитнес-тренер раскрыла секреты накачивания сильных рук
Секреты успешного плодоношения баклажанов
В ГАИ объяснили, можно ли нарушать правила, уступая дорогу машине с мигалкой
Европейские астрономы зафиксировали огромное количество космического мусора
Авиабилеты подорожают на 50% с 1 августа
Ветеринары рассказали, почему собака стучит зубами
Домохозяйки рассказали, как приготовить необычную яичницу
Чулпан Хаматова станет участницей Венецианского кинофестиваля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников