Врач раскрыл признаки рака простаты на ранних стадиях

Врач Одегнал: первые признаки рака простаты замечают слишком поздно

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возраст является основным фактором риска развития рака простаты, поэтому заболевание часто диагностируется у мужчин старше 50 лет, объясняет онкоуролог Антон Одегнал, сообщает Газета.Ru.

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"Хотя опухоль простаты довольно распространена среди мужчин, она хорошо поддаётся лечению даже на IV стадии и имеет самые лучшие прогнозы по выживаемости по сравнению с другими мужскими онкозаболеваниями", — объяснил врач.

Рак простаты обычно развивается медленно и не так агрессивен, как другие виды рака. Опухоль может расти бессимптомно в течение многих лет. Симптомы, такие как затруднённое мочеиспускание, появляются, когда опухоль начинает сдавливать мочевой канал. В некоторых случаях рак простаты метастазирует в кости, мочевой пузырь и прямую кишку, вызывая такие симптомы, как кровь в моче и болезненное мочеиспускание.

Недержание мочи, слабая струя мочи, отёк половых органов, увеличенные лимфоузлы в паху, боль в промежности и эректильная дисфункция также могут быть признаками рака простаты. Повышенный уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови (выше 4 нг/мл) указывает на проблемы с простатой. Уровень ПСА выше 10 нг/мл может свидетельствовать о злокачественной опухоли с метастазами. При появлении любых из этих симптомов важно обратиться к врачу, чтобы избежать необходимости экстренной помощи.