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Врач раскрыл признаки рака простаты на ранних стадиях

Врач Одегнал: первые признаки рака простаты замечают слишком поздно

1:34
Здоровье

Возраст является основным фактором риска развития рака простаты, поэтому заболевание часто диагностируется у мужчин старше 50 лет, объясняет онкоуролог Антон Одегнал, сообщает Газета.Ru.

Врач Одегнал: первые признаки рака простаты замечают слишком поздно
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

"Хотя опухоль простаты довольно распространена среди мужчин, она хорошо поддаётся лечению даже на IV стадии и имеет самые лучшие прогнозы по выживаемости по сравнению с другими мужскими онкозаболеваниями", — объяснил врач.

Рак простаты обычно развивается медленно и не так агрессивен, как другие виды рака. Опухоль может расти бессимптомно в течение многих лет. Симптомы, такие как затруднённое мочеиспускание, появляются, когда опухоль начинает сдавливать мочевой канал. В некоторых случаях рак простаты метастазирует в кости, мочевой пузырь и прямую кишку, вызывая такие симптомы, как кровь в моче и болезненное мочеиспускание.

Недержание мочи, слабая струя мочи, отёк половых органов, увеличенные лимфоузлы в паху, боль в промежности и эректильная дисфункция также могут быть признаками рака простаты. Повышенный уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови (выше 4 нг/мл) указывает на проблемы с простатой. Уровень ПСА выше 10 нг/мл может свидетельствовать о злокачественной опухоли с метастазами. При появлении любых из этих симптомов важно обратиться к врачу, чтобы избежать необходимости экстренной помощи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
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