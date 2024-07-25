Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько лестничных пролётов нужно преодолевать в день для хорошего самочувствия?
Кабачки, жаренные в соевом соусе: на гарнир к ним хорошо подать рис
Советы, что делать с клубникой после сбора урожая
iPhone SE 4: старт производства в октябре, но релиз перенесен на 2025 год
Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении миллиардера Перегрина Пирсона
Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом
Милые ушки и хлопоты по уходу: взвешиваем "за" и "против" содержания кролика
Причины сухости кожи: как вода влияет на ее состояние
Открыта продажа речных круизов на 2025 год
Растворимый кофе: опасен ли он на самом деле для здоровья

Диетолог Павлюк: растворимый кофе не опасен для здоровья

1:06
Здоровье

Врач-диетолог Наталья Павлюк пояснила, вреден ли на самом деле растворимый кофе или это всего лишь миф, сообщает Радио 1.

Диетолог Павлюк: растворимый кофе не опасен для здоровья
Фото: unsplash.com by Росс Варретт, PDM

Многие считают, что такой вид кофе опасен для здоровья, он вызывает различные неприятные симптомы и даже серьезные болезни. Однако, по словам врача, важно смотреть на сам вид растворимого кофе.

"В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному", — сказала эксперт.

Также диетолог добавила, что в проводимых исследованиях о пользе кофе нет разделения на натуральный напиток и растворимый. Поэтому их можно приравнять друг к другу, особенно это касается сублимированного вида.

В растворимом кофе меньше полезных свойств, потому что он теряет часть антиоксидантов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Сколько лестничных пролётов нужно преодолевать в день для хорошего самочувствия?
Кабачки, жаренные в соевом соусе: на гарнир к ним хорошо подать рис
Советы, что делать с клубникой после сбора урожая
iPhone SE 4: старт производства в октябре, но релиз перенесен на 2025 год
Софи Тёрнер появилась на публике в сопровождении миллиардера Перегрина Пирсона
Таиланд начнёт распределение цифровых денег среди граждан с низким доходом
Милые ушки и хлопоты по уходу: взвешиваем "за" и "против" содержания кролика
Причины сухости кожи: как вода влияет на ее состояние
Открыта продажа речных круизов на 2025 год
Как не ошибиться с выбором при покупке машины на рынке: ключевые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников