Растворимый кофе: опасен ли он на самом деле для здоровья

Врач-диетолог Наталья Павлюк пояснила, вреден ли на самом деле растворимый кофе или это всего лишь миф, сообщает Радио 1.
Многие считают, что такой вид кофе опасен для здоровья, он вызывает различные неприятные симптомы и даже серьезные болезни. Однако, по словам врача, важно смотреть на сам вид растворимого кофе.
"В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному", — сказала эксперт.
Также диетолог добавила, что в проводимых исследованиях о пользе кофе нет разделения на натуральный напиток и растворимый. Поэтому их можно приравнять друг к другу, особенно это касается сублимированного вида.
В растворимом кофе меньше полезных свойств, потому что он теряет часть антиоксидантов.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.