Растворимый кофе: опасен ли он на самом деле для здоровья

Диетолог Павлюк: растворимый кофе не опасен для здоровья

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Наталья Павлюк пояснила, вреден ли на самом деле растворимый кофе или это всего лишь миф, сообщает Радио 1.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт, PDM

Многие считают, что такой вид кофе опасен для здоровья, он вызывает различные неприятные симптомы и даже серьезные болезни. Однако, по словам врача, важно смотреть на сам вид растворимого кофе.

"В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному", — сказала эксперт.

Также диетолог добавила, что в проводимых исследованиях о пользе кофе нет разделения на натуральный напиток и растворимый. Поэтому их можно приравнять друг к другу, особенно это касается сублимированного вида.

В растворимом кофе меньше полезных свойств, потому что он теряет часть антиоксидантов.