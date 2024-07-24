Рассадник опасных инфекций: какими заболеваниями можно заразиться в общественном туалете

Общественный туалет может быть источником опасных бактерий. Там можно легко заразиться кишечными и стрептококковыми инфекциями, а также урогенитальными заболеваниями, сообщила врач-гинеколог сети "Клиника Фомина" Мария Ракова, как сообщает Газета.Ru.
Специалист подчеркнула, что заразиться ОРВИ, гриппом, гепатитом и ВИЧ после использования общественного унитаза очень сложно, так как эти заболевания переносятся воздушно-капельным путём или через контакт с кровью. Тем не менее, риск существует, хоть и совершенно минимальный.
В то же время высокий риск представляет заражение через загрязненные поверхности в общественных туалетах такими инфекционными заболеваниями, как сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и гонорея.
"К ним относятся кишечные инфекции (сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, глистные инвазии, которыми можно заразиться через грязные или плохо вымытые руки, а также урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз, трихомониаз)", — объяснила специалист.
Для обеспечения собственной безопасности рекомендуется соблюдать несколько простых правил: всегда пользуйтесь собственными влажными салфетками для протирания сиденья унитаза, тщательно мойте руки и избегайте контакта с поверхностями.
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