Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как осветлить волосы лимонным соком: советы и рецепты
Эксперт оценил последствия раздела Wildberries
Юрист Катя Гордон поручилась за сидящую в СИЗО Елену Блиновскую
Рецепт приготовления овощного питательного супа
Хидео Кодзима раскрыл недооценённый элемент оригинальной Metal Gear к 37-летию игры
В Курчатовском институте предложили усиление источника T-лучей сапфировой линзой
Топ-10 самых популярных санаториев Кисловодска на осень
Первый палестинский боксёр-олимпиец намерен войти в историю Игр-2024
Как понять, что у кота глисты?
Необычные способы предотвратить деменцию: смех, музыка и гигиена рта

Эксперты назвали самые лучшие способы борбы с деменцией

1:47
Здоровье

Специалисты предложили нетипичные методики профилактики возрастного слабоумия, опираясь на врачебную практику и исследования, сообщают Аргументы и Факты. Вот основные рекомендации:

Эксперты назвали самые лучшие способы борбы с деменцией
Фото: Wikipedia by Riceplusrice, CC BY-SA 4.0
  • Чистите зубы щёткой и зубной нитью. Исследования показали, что уход за межзубными пространствами снижает риск деменции из-за связи между болезнями дёсен и белками-амилоидами в мозге, которые тормозят работу нейронов.
  • Смотрите комедии, поскольку смех продлевает жизнь и активизирует работу мозга. Он способствует выработке серотонина и дофамина, что полезно для здоровья.
  • Играйте на музыкальных инструментах и пойте для поднятия настроения. Это стимулирует мозговую активность.
  • Всегда надевайте защитный шлем при катании на самокате или велосипеде. Травмы головы могут привести к деменции в четыре раза чаще у пожилых людей.
  • Откажитесь от сладкого в пользу натурального сахара из фруктов. Включите в рацион жирную рыбу, такую как лосось или тунец, два раза в неделю. Это помогает снизить риск болезни Альцгеймера на 41%.
  • Пейте достаточное количество воды и следите за состоянием кишечника, так как мозг и микробиом кишечника тесно взаимосвязаны.
  • Выписывайте слова наоборот, займитесь садоводством или выращиванием растений. Это стимулирует когнитивную активность.
  • Следите за уровнем артериального давления, так как гипертония может ухудшить когнитивные функции.
  • Храп и апноэ сна могут негативно сказываться на работе мозга из-за недостатка кислорода. Если вас беспокоят эти проблемы, обратитесь к врачу.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
West: санкции против "Ингосстраха" усложняют страховые выплаты
Во время поездки с собакой на дачу рекомендуется использовать GPS-трекер
Предполагаемый процессор Intel Ultra 9 285K Arrow Lake появился в CPU-Z
Лучшие советы по организации пространства на кухне
Стало известно, почему водительскую дверь нужно открывать правой рукой
Рецепт приготовления лукового супа
Яна Рудковская заступилась за Глюкозу после скандала в Красноярске
Китай увеличил импорт российской пшеницы
Чем удивит туриста скромная Таруса?
Чем подкормить капусту для крепких и вкусных кочанов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников