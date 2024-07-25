Необычные способы предотвратить деменцию: смех, музыка и гигиена рта

Специалисты предложили нетипичные методики профилактики возрастного слабоумия, опираясь на врачебную практику и исследования, сообщают Аргументы и Факты. Вот основные рекомендации:
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Чистите зубы щёткой и зубной нитью. Исследования показали, что уход за межзубными пространствами снижает риск деменции из-за связи между болезнями дёсен и белками-амилоидами в мозге, которые тормозят работу нейронов.
Смотрите комедии, поскольку смех продлевает жизнь и активизирует работу мозга. Он способствует выработке серотонина и дофамина, что полезно для здоровья.
Играйте на музыкальных инструментах и пойте для поднятия настроения. Это стимулирует мозговую активность.
Всегда надевайте защитный шлем при катании на самокате или велосипеде. Травмы головы могут привести к деменции в четыре раза чаще у пожилых людей.
Откажитесь от сладкого в пользу натурального сахара из фруктов. Включите в рацион жирную рыбу, такую как лосось или тунец, два раза в неделю. Это помогает снизить риск болезни Альцгеймера на 41%.
Пейте достаточное количество воды и следите за состоянием кишечника, так как мозг и микробиом кишечника тесно взаимосвязаны.
Выписывайте слова наоборот, займитесь садоводством или выращиванием растений. Это стимулирует когнитивную активность.
Следите за уровнем артериального давления, так как гипертония может ухудшить когнитивные функции.
Храп и апноэ сна могут негативно сказываться на работе мозга из-за недостатка кислорода. Если вас беспокоят эти проблемы, обратитесь к врачу.
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