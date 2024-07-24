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Педиатр рассказал, какие правила должны соблюдаться при купании в водоёмах

Педиатр Бережанский напомнил правила поведения во время купания в водоёмах

1:28
Здоровье

В этом году резко увеличилось число детей, которые погибают при купании в водоемах. Врач-педиатр Павел Бережанский рассказал, какие активности на воде считаются опасными, сообщает сайт aif.ru.

Педиатр Бережанский напомнил правила поведения во время купания в водоёмах
Фото: unsplash.com by Lrns, PDM

"Ежегодно в летний сезон к нам в больницу, в пульмонологическое отделение, поступают дети после утопления из-за игр на воде, когда подростки сталкивают друг друга в воду, на спор задерживают дыхание под водой", — рассказал эксперт.

Врач посоветовал повторить с детьми правила поведения в воде вне зависимости от того, сколько им лет. Разговор должен длиться не дольше 10 минут.

Прежде всего, стоит сказать, что купаться нужно только там, где разрешается, в проверенных водоемах. Несовершеннолетним можно купаться только со взрослыми. Не стоит прыгать в воду с разбега или с высоты, нырять в непроверенных водоемах. По словам врача, такие действия нередко приводят к травмам и даже смерти.

Педиатр добавил, что игры детей в воде должны происходить на глубине, когда вода не превышает уровень груди. Также он отметил, что подросткам стоит напомнить о том, что спиртные напитки несовместимы с водой.

Очень важно во время купания не приближаться к водным видам транспорта, например, сапам, лодкам, байдаркам, катамаранам.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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