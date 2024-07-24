Педиатр рассказал, какие правила должны соблюдаться при купании в водоёмах

В этом году резко увеличилось число детей, которые погибают при купании в водоемах. Врач-педиатр Павел Бережанский рассказал, какие активности на воде считаются опасными, сообщает сайт aif.ru.
"Ежегодно в летний сезон к нам в больницу, в пульмонологическое отделение, поступают дети после утопления из-за игр на воде, когда подростки сталкивают друг друга в воду, на спор задерживают дыхание под водой", — рассказал эксперт.
Врач посоветовал повторить с детьми правила поведения в воде вне зависимости от того, сколько им лет. Разговор должен длиться не дольше 10 минут.
Прежде всего, стоит сказать, что купаться нужно только там, где разрешается, в проверенных водоемах. Несовершеннолетним можно купаться только со взрослыми. Не стоит прыгать в воду с разбега или с высоты, нырять в непроверенных водоемах. По словам врача, такие действия нередко приводят к травмам и даже смерти.
Педиатр добавил, что игры детей в воде должны происходить на глубине, когда вода не превышает уровень груди. Также он отметил, что подросткам стоит напомнить о том, что спиртные напитки несовместимы с водой.
Очень важно во время купания не приближаться к водным видам транспорта, например, сапам, лодкам, байдаркам, катамаранам.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.