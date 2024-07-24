Аллерголог раскрыла, как понять, что в коврах и подушках поселились клещи

Врач Марилова: в коврах и подушках могут жить опасные для людей клещи

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не секрет, что в наших домах обитает множество микроорганизмов, включая клещей, которые населяют ковры, подушки и матрасы и могут представлять угрозу для здоровья. Об этом рассказала врач-аллерголог Мария Марилова, как сообщает Газета.Ru.

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Наиболее распространёнными в домашних условиях являются пылевые клещи. Они питаются отмершими клетками кожи и активно размножаются в тёплых и влажных местах. Их фекалии и останки могут вызвать серьёзную аллергическую реакцию, включая чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа и даже астму, как подчеркнула специалист.

Кроме того, на коже человека могут обитать чесоточные клещи, которые питаются кровью и вызывают заболевание, известное как чесотка. Это сопровождается сильным зудом, особенно ночью, и появлением сыпи. Ещё один вид клещей, demodex или железница угревая, обитает в волосяных фолликулах и сальных железах.

"Могут вызвать воспаление и раздражение кожи, а у людей с ослабленным иммунитетом привести к развитию демодекоза — хронического заболевания кожи, которое сопровождается покраснением, зудом и шелушением", — уточнила врач.

Для предотвращения заболеваний, вызванных клещами, рекомендуется регулярно пылесосить ковры, удалять пыль, стирать постельное бельё и полотенца, а также мыть полы. Проветривание помещений помогает снизить влажность, а различные спреи эффективно защищают от клещей, как резюмировала специалист.