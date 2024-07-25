Новые перспективы в борьбе с Альцгеймером: спрей с антителами

Учёные из Медицинского отделения Техасского университета совершили прорыв, разработав назальный спрей с необычным терапевтическим эффектом, который очищает клетки мозга от накоплений токсичного тау-белка, связанного с болезнью Альцгеймера, и улучшает память.
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Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, показало, что назальный спрей с антителами против белка тау может значительно снижать его уровень в мозге и замедлять прогрессирование болезни у лабораторных животных. В будущем учёные намерены провести испытания на людях.
По словам авторов, назальные препараты обладают существенными преимуществами по сравнению с другими методами введения лекарств, например, инъекциями. Они легко вводятся, безболезненны для пациентов и могут обеспечивать более быстрое действие на целевые участки мозга.
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