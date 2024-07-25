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Исследователи представили универсальный тест на рак простаты

Новый метод диагностики рака предстательной железы: превосходит стандартные тесты

1:39
Здоровье

Группа ученых представила инновационный тест на основе анализа крови, способный обнаруживать рак предстательной железы даже в случаях, когда стандартные методы диагностики не показывают наличие опухоли.

Новый метод диагностики рака предстательной железы: превосходит стандартные тесты
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Основное преимущество нового теста заключается в его равной точности для различных этнических групп, что делает его перспективным для универсального применения среди мужчин.

Метод основан на анализе комбинаций белков и генетических биомаркеров в крови, которые вместе указывают на вероятность наличия опухоли. Этот подход оказался более точным, чем диагностика по уровню простатического специфического антигена (ПСА), позволяя сократить необходимость в дополнительных биопсиях.

Исследование проводилось на выборке из 2000 мужчин различных этнических групп, которым ранее была рекомендована биопсия простаты на основе результатов ПСА и других методов диагностики. Новый тест показал свое превосходство в обнаружении опухолей при низких или нормальных значениях ПСА. Более того, он снизил на 45% количество ненужных биопсий, сохраняя высокую точность у всех расовых групп.

После проведения дополнительных исследований на более крупной выборке пациентов будет решено о внедрении данного теста в клиническую практику.

Другие перспективные разработки в области лечения рака предстательной железы были представлены учеными из США, которые разработали препарат, способный полностью уничтожить опухоль даже на стадии метастазов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
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