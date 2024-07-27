Врач-травматолог рассказал о том, как правильно копать грядки на даче

Врач Малыхин: до начала работ на даче важно провести разминку

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие россияне проводят летние месяцы на дачах. Большинство из них не только отдыхают на природе, но и занимаются трудом на своих участках, выращивая овощи, фрукты и цветы. Обычно люди проводят весь день в полусогнутом состоянии, что может негативно повлиять на здоровье. Врач-травматолог-ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин в интервью для РИАМО поделился советами, как предотвратить травмы и возможность повреждений во время физической работы на даче.

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Перед началом физической работы важно сделать разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузкам. При подъёме тяжёлых предметов следует избегать резких движений. Прежде чем взять лейку с водой, нужно слегка согнуть колени и не прогибать спину в пояснице.

"При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно периодически делать перерывы, чтобы предотвратить перегрузку мышц и суставов", — уточнил специалист.

Травматолог также напомнил, что при работе с острыми предметами и химическими веществами нужно использовать защитные средства: перчатки, маски, очки и другие. Чтобы избежать переутомления, рекомендуется разбивать большие задачи на этапы, равномерно распределяя нагрузку в течение дня. Если есть проблемы с опорно-двигательной системой, лучше обратиться к специалисту за советом, как подытожил Сергей Малыхин.