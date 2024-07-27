Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фаршированные баклажаны по-грузински: пикантная летняя закуска
Pearl Abyss представляет Crimson Desert на gamescom 2024
Стали известны подробности начала расследования теракта в "Крокус Сити Холле"
Кому противопоказаны занятия стретчингом
Сергей Лавров выступил за невмешательство США в дела стран Азии
Как оставаться в форме при сидячей работе
Сильнейшая солнечная вспышка обошла Землю стороной
Режиссёр "Миссии невыполнима" снимет новый фильм с Томом Крузом в главной роли
Морковь кудрявится: разбираемся в причинах и способах решения проблемы
Врач-травматолог рассказал о том, как правильно копать грядки на даче

Врач Малыхин: до начала работ на даче важно провести разминку

1:36
Здоровье

Многие россияне проводят летние месяцы на дачах. Большинство из них не только отдыхают на природе, но и занимаются трудом на своих участках, выращивая овощи, фрукты и цветы. Обычно люди проводят весь день в полусогнутом состоянии, что может негативно повлиять на здоровье. Врач-травматолог-ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин в интервью для РИАМО поделился советами, как предотвратить травмы и возможность повреждений во время физической работы на даче.

Врач Малыхин: до начала работ на даче важно провести разминку
Фото: Freepik by freepik, PDM

Перед началом физической работы важно сделать разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузкам. При подъёме тяжёлых предметов следует избегать резких движений. Прежде чем взять лейку с водой, нужно слегка согнуть колени и не прогибать спину в пояснице.

"При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно периодически делать перерывы, чтобы предотвратить перегрузку мышц и суставов", — уточнил специалист.

Травматолог также напомнил, что при работе с острыми предметами и химическими веществами нужно использовать защитные средства: перчатки, маски, очки и другие. Чтобы избежать переутомления, рекомендуется разбивать большие задачи на этапы, равномерно распределяя нагрузку в течение дня. Если есть проблемы с опорно-двигательной системой, лучше обратиться к специалисту за советом, как подытожил Сергей Малыхин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
Специалист Македонский Евгений
Специализируется на диагностике и лечении дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов.
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Последние материалы
Роспотребнадзор: тропическая эпидемия Татарстану не угрожает
Появилась новая схема кражи персональных данных через Telegram
Братья Шимански анонсировали новую игру
США обеспокоены ростом военного сотрудничества России и Китая
Автомеханик назвал способ улучшить динамику машины без чип-тюнинга двигателя
Отчего листья у свёклы краснеют раньше положенного срока и как с этим бороться
Как Тарантино подверг Уму Турман смертельной опасности на съёмках "Убить Билла"
Тайные советы трэвел-блогера: как правильно собрать косметичку для отпуска
Трихолог Берендяева: "Волосы могут выпадать на фоне потери веса и дефицита белка"
Юрий Лоза высказался о блокировке YouTube в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников