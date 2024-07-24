Само не пройдёт: офтальмолог опровергла самые популярные мифы о косоглазии

Врач Курачинова: косоглазие без срочного лечения способно перерасти в амблиопию

Косоглазие, вызванное нарушением координации работы глазных мышц, ошибочно воспринимается как исключительно эстетическая проблема, которую можно решить самостоятельно. Однако, как объясняет офтальмолог Зарина Курачинова в беседе с "Вечерней Москвой", это далеко не так.

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Врач подчёркивает, что косоглазие сопровождается значительным дискомфортом для пациентов. Двоение в глазах и головные боли затрудняют вождение автомобиля и определение расстояния до предметов. При этом страбизм встречается не только у детей, но и у взрослых. У детей он может быть обусловлен внутриутробными нарушениями или наследственностью, а у взрослых — травмой, инсультом или возрастными изменениями.

"Распространённым осложнением косоглазия является амблиопия, или синдром "ленивого глаза". Для эффективного лечения страбизма у взрослых требуется комплексный подход, включающий в себя использование очков, призм, а также хирургическое вмешательство", — предупредила врач.

Важно отметить, что косоглазие не проходит самостоятельно, а без лечения только усугубляется. Распространённое мнение о связи косоглазия со стрессом является ошибочным. Нарушение работы глазных мышц вызвано врождёнными особенностями, аномалиями рефракции (например, близорукостью или астигматизмом), проблемами нервной системы, а также травмами. Офтальмолог подчёркивает, что гимнастика для глаз при косоглазии неэффективна. Однако, современные методы лечения позволяют справиться с проблемой за короткий срок. Терапия обычно занимает несколько недель, после чего требуется двухнедельное восстановление.

"Основными методами хирургического лечения являются укорачивание или удлинение глазных мышц. Эти операции выполняются традиционным оперативным путём, без использования лазера", — резюмировала специалист.