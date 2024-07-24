Врач раскрыл, возможно ли в России подхватить амёб, поедающих мозг

В последнее время в США увеличилось количество случаев заражения людей неглерией фоулера. Этот микроорганизм обитает в тёплой воде и входит в тело человека через носовые проходы, вызывая воспаление мозга. Елена Михайлова, доцент кафедры многопрофильной клинической подготовки Института клинической медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кандидат медицинских наук и врач-инфекционист высшей категории, в интервью для сайта aif.ru объяснила, возможно ли заразиться этим заболеванием в России.
Михайлова указала, что амёба неглерия фоулера обычно не представляет опасности для человека. Однако при повышении температуры воды выше +25 градусов она становится опасной и может вызвать амёбный менингоэнцефалит, симптомы которого похожи на грипп: головная боль, высокая температура и лихорадка. Отличие состоит в том, что заболевание может привести к смерти в течение пяти дней.
Заражение уже зафиксировано за пределами России, включая США, и амёба может населять не только природные водоемы, но и искусственные, такие как аквапарки, бассейны и термальные источники. Тем не менее, по словам Михайловой, на территории России риск заражения отсутствует.
"В России подобные случаи не регистрировались. Они для нашей страны не характерны. Наше спасение — достаточно холодные ночи. Но путешественникам за пределы России надо быть бдительными! Если вы отдыхаете возле водоёма и знаете, что здесь были случаи инфицирования, или не купайтесь вовсе, или используйте прищепки для носа, чтобы не допустить попадания туда заражённой воды", — призвала Елена Михайлова.
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