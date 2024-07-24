Врач предупредил о способности слепней переносить опасных для человека инфекции

Врач Корниенко: слепни способны переносить сибирскую язву и клещевой энцефалит

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Игорь Корниенко из Видновской клинической больницы предупреждает о потенциальной опасности укусов слепней. Эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут привести к серьезным, иногда необратимым последствиям для здоровья.

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"После укуса есть риск заразиться лимфатическим филяриозом, клещевым энцефалитом, сибирской язвой, полиомиелитом — вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека, трипаносомозом или болезнью Шагаса. Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций", — отметил Игорь Корниенко.

Важно помнить, что слепни питаются кровью даже мёртвых животных. Хотя большинство заболеваний, передаваемых слепнями, успешно лечатся при своевременном обращении к врачу, при появлении симптомов, таких как затрудненное дыхание, тошнота, рвота или потеря сознания, необходимо немедленно обратиться в больницу. Для оказания первой помощи при укусе слепнем всегда рекомендуется иметь при себе аптечку с необходимыми медикаментами.