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Врач предупредил о способности слепней переносить опасных для человека инфекции

Врач Корниенко: слепни способны переносить сибирскую язву и клещевой энцефалит

1:10
Здоровье

Врач Игорь Корниенко из Видновской клинической больницы предупреждает о потенциальной опасности укусов слепней. Эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут привести к серьезным, иногда необратимым последствиям для здоровья.

Врач Корниенко: слепни способны переносить сибирскую язву и клещевой энцефалит
Фото: commons.wikimedia.org by Dack9, CC BY 4.0

"После укуса есть риск заразиться лимфатическим филяриозом, клещевым энцефалитом, сибирской язвой, полиомиелитом — вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека, трипаносомозом или болезнью Шагаса. Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций", — отметил Игорь Корниенко.

Важно помнить, что слепни питаются кровью даже мёртвых животных. Хотя большинство заболеваний, передаваемых слепнями, успешно лечатся при своевременном обращении к врачу, при появлении симптомов, таких как затрудненное дыхание, тошнота, рвота или потеря сознания, необходимо немедленно обратиться в больницу. Для оказания первой помощи при укусе слепнем всегда рекомендуется иметь при себе аптечку с необходимыми медикаментами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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