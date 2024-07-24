Апатия и нарушение сна: россияне рассказали, как жара препятствует их работе

Социологи: 85% россиян пожаловались на низкую продуктивность из-за погоды

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Это лето оказалось исключительно жарким. За последние два месяца в некоторых регионах страны температура жестоко превышает +30 градусов. Социологи провели опрос среди двух тысяч российских граждан, чтобы выяснить, как высокая температура за окном влияет на их работоспособность и благополучие. Итогом исследования стали результаты, опубликованные РИА "ФедералПресс".

Фото: unsplash.com by crew, CC0

По информации исследования, 85% респондентов заявили, что жара на улице сказывается на их эффективности и качестве выполнения рабочих задач. Остальные 11% россиян не замечают влияния высоких температур на своё самочувствие. Оказалось, что женщины значительно чаще жалуются на летнюю погоду, чем мужчины (59% против 50% соответственно).

Многие из опрошенных сообщили о повышении потоотделения, ускоренном утомлении, появлении апатии, нарушении сна и ухудшении настроения. Некоторые жаловались на потерю аппетита, головные боли, головокружение и колебания давления.

Работодатели предпринимают различные меры для обеспечения комфорта своих сотрудников: установка вентиляторов и кондиционеров (по 43% респондентов), штор и жалюзи (21%), предоставление сменной одежды (9%) и сокращение рабочего дня (7%).