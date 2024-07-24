Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Scientific Reports: человек может "заражать" стрессом собак
Дрожжевой пирог со свежей капустой и фаршем: пошаговый рецепт
Врач Курачинова: косоглазие без срочного лечения способно перерасти в амблиопию
Intel обещает устранить нестабильность процессоров 13-го и 14-го поколений
Идеальная кожа по утрам: важные этапы вечернего ухода
Россиян предупредили о русофобии во Франции
Шон Леви о сиквеле "Главного героя": два года безрезультатных усилий
В Подмосковье пропал тренер Латвии по футболу
Эксперты ответили, почему кошки боятся вентиляторов
Апатия и нарушение сна: россияне рассказали, как жара препятствует их работе

Социологи: 85% россиян пожаловались на низкую продуктивность из-за погоды

1:29
Здоровье

Это лето оказалось исключительно жарким. За последние два месяца в некоторых регионах страны температура жестоко превышает +30 градусов. Социологи провели опрос среди двух тысяч российских граждан, чтобы выяснить, как высокая температура за окном влияет на их работоспособность и благополучие. Итогом исследования стали результаты, опубликованные РИА "ФедералПресс".

Социологи: 85% россиян пожаловались на низкую продуктивность из-за погоды
Фото: unsplash.com by crew, CC0

По информации исследования, 85% респондентов заявили, что жара на улице сказывается на их эффективности и качестве выполнения рабочих задач. Остальные 11% россиян не замечают влияния высоких температур на своё самочувствие. Оказалось, что женщины значительно чаще жалуются на летнюю погоду, чем мужчины (59% против 50% соответственно).

Многие из опрошенных сообщили о повышении потоотделения, ускоренном утомлении, появлении апатии, нарушении сна и ухудшении настроения. Некоторые жаловались на потерю аппетита, головные боли, головокружение и колебания давления.

Работодатели предпринимают различные меры для обеспечения комфорта своих сотрудников: установка вентиляторов и кондиционеров (по 43% респондентов), штор и жалюзи (21%), предоставление сменной одежды (9%) и сокращение рабочего дня (7%).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35.приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Последние материалы
В Подмосковье пропал тренер Латвии по футболу
Эксперты ответили, почему кошки боятся вентиляторов
Как не навредить растениям зольной подкормкой?
Отдыхаюший в Ялте Прохор Шаляпин поделился фото с красоткой
Nestlé возвращает KitKat в Россию
ГАИ ночью стала признавать виновниками ДТП водителей, едущих по правилам
Китай импортировал удобрений из России на рекордную сумму
Как выбрать идеальные косметические средства для лета
NPJ Mgrav: до 98% лекарств марсианской экспедиции просрочатся за время миссии
Длительность фильма "Джокер: Безумие на двоих" составит 138 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников