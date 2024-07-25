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Чем опасна вода в бутылке, пролежавшей несколько часов на солнце? Не только невкусно, но и вредно

Под воздействием солнца вода может испортиться, как и любой другой продукт

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Здоровье

В жаркое время года обостряется чувство жажды, и люди часто берут с собой в дорогу пластиковые бутылки с водой.

В знойный летний день на пляже или просто в машине вода довольно быстро нагревается. Пить тёплую жидкость из пластиковой бутылки не только неприятно, но и опасно.

Вода, как и любой другой продукт питания, может испортиться под воздействием солнечных лучей. В такой среде быстро размножаются бактерии, меняется её запах и вкус. Это особенно заметно в прозрачных пластиковых бутылках.

Кроме того, если вода в пластиковой бутылке долго находилась на солнце, материал бутылки начинает разрушаться. Это значит, что частички пластика попадают в воду и могут накапливаться в организме человека.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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