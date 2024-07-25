Чем опасна вода в бутылке, пролежавшей несколько часов на солнце? Не только невкусно, но и вредно

Под воздействием солнца вода может испортиться, как и любой другой продукт

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркое время года обостряется чувство жажды, и люди часто берут с собой в дорогу пластиковые бутылки с водой.

В знойный летний день на пляже или просто в машине вода довольно быстро нагревается. Пить тёплую жидкость из пластиковой бутылки не только неприятно, но и опасно.

Вода, как и любой другой продукт питания, может испортиться под воздействием солнечных лучей. В такой среде быстро размножаются бактерии, меняется её запах и вкус. Это особенно заметно в прозрачных пластиковых бутылках.

Кроме того, если вода в пластиковой бутылке долго находилась на солнце, материал бутылки начинает разрушаться. Это значит, что частички пластика попадают в воду и могут накапливаться в организме человека.