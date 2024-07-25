Едите по ночам? Употребление перца чили во время ужина снижает желание есть ночью
Перец чили помогает снизить аппетит и ускорить сжигание жира
0:39
Тем, кто желает сбросить лишний вес, стоит обратить внимание на перец чили. Этот продукт способен контролировать аппетит и ускорить процесс метаболизма.
Фото: en.wikipedia.org by Tomas Castelazo, CC BY-SA 4.0
Перец чили помогает снизить аппетит и стимулировать сжигание жира благодаря содержанию капсаицина.
Согласно одному исследованию, употребление перца чили во время ужина усиливает чувство сытости и снижает желание есть ночью.
Другое исследование показало, что люди, которые завтракали с продуктами, содержащими красный перец чили, съедали меньше калорий на обед, не налегая на жиры и углеводы.
Новости о здоровье
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации