Едите по ночам? Употребление перца чили во время ужина снижает желание есть ночью

Перец чили помогает снизить аппетит и ускорить сжигание жира

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тем, кто желает сбросить лишний вес, стоит обратить внимание на перец чили. Этот продукт способен контролировать аппетит и ускорить процесс метаболизма.

Фото: en.wikipedia.org by Tomas Castelazo, CC BY-SA 4.0

Перец чили помогает снизить аппетит и стимулировать сжигание жира благодаря содержанию капсаицина.

Согласно одному исследованию, употребление перца чили во время ужина усиливает чувство сытости и снижает желание есть ночью.

Другое исследование показало, что люди, которые завтракали с продуктами, содержащими красный перец чили, съедали меньше калорий на обед, не налегая на жиры и углеводы.