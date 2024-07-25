Едите по ночам? Употребление перца чили во время ужина снижает желание есть ночью

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Перец чили помогает снизить аппетит и ускорить сжигание жира

0:39
Здоровье

Тем, кто желает сбросить лишний вес, стоит обратить внимание на перец чили. Этот продукт способен контролировать аппетит и ускорить процесс метаболизма. 

Перец чили помогает снизить аппетит и ускорить сжигание жира
Фото: en.wikipedia.org by Tomas Castelazo, CC BY-SA 4.0

Перец чили помогает снизить аппетит и стимулировать сжигание жира благодаря содержанию капсаицина.

Согласно одному исследованию, употребление перца чили во время ужина усиливает чувство сытости и снижает желание есть ночью.

Другое исследование показало, что люди, которые завтракали с продуктами, содержащими красный перец чили, съедали меньше калорий на обед, не налегая на жиры и углеводы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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