Один круг "обратного бега" на стадионе заменяет шесть кругов обычного

Бег спиной вперёд помогает быстрее похудеть

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сейчас никого не удивить пробежками по парковым дорожкам. Но спортсмены, бегущие задом наперёд, встречаются гораздо реже. И совершенно напрасно.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski from Los Angeles, CA, USA, CC BY 2.0

Бег спиной вперёд — эффективный способ ускорить процесс похудения, поскольку при выполнении этого вида упражнений сжигается больше калорий, чем при традиционном беге. Один круг "обратного" бега на стадионе заменяет шесть кругов обычного.

Аналогичные результаты можно получить, делая 100 шагов назад вместо такого же количества шагов, сделанных вперёд.

Для достижения максимального эффекта можно использовать следующую схему: сначала бежать спиной вперёд в течение 5-10 минут, а затем перейти на обычный бег трусцой лицом вперёд в течение 2-5 минут.