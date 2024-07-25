Сейчас никого не удивить пробежками по парковым дорожкам. Но спортсмены, бегущие задом наперёд, встречаются гораздо реже. И совершенно напрасно.
Бег спиной вперёд — эффективный способ ускорить процесс похудения, поскольку при выполнении этого вида упражнений сжигается больше калорий, чем при традиционном беге. Один круг "обратного" бега на стадионе заменяет шесть кругов обычного.
Аналогичные результаты можно получить, делая 100 шагов назад вместо такого же количества шагов, сделанных вперёд.
Для достижения максимального эффекта можно использовать следующую схему: сначала бежать спиной вперёд в течение 5-10 минут, а затем перейти на обычный бег трусцой лицом вперёд в течение 2-5 минут.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.