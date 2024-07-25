Лучшие продукты для здоровья глаз: проблем со зрением больше не будет

Для здоровья глаз нужны жёлтые и оранжевые продукты

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты особенно полезны для здоровья глаз. Подробнее о них вы узнаете из статьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, CC BY-SA 4.0

Какие продукты особенно полезны для зрительной системы

Некоторые продукты способствуют лучшему увлажнению слизистой оболочки глаз. Например, лосось содержит полезные жирные кислоты омега-3, которые снижают уровень сухости глаз и препятствуют развитию синдрома сухого глаза.

Вы также можете добавить в свой рацион другие продукты, богатые полезными жирами. Например, морскую рыбу, морепродукты, авокадо, орехи, семена кунжута, куриные или перепелиные яйца.

Такие продукты, как черника, морковь и тыква, тоже полезны для здоровья глаз. Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты антиоксидантами. Они поддерживают функционирование зрительной системы и сохраняют остроту зрения. Добавьте в свой рацион оранжевые продукты, такие как апельсины, лимоны, абрикосы и дыня. В целом регулярное употребление плодов положительно сказывается на состоянии не только глаз, но и всего организма.

Фрукты и овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье всех систем человеческого организма.

Полезны и зелёные листовые овощи — брокколи, капуста, шпинат, базилик, руккола.