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Лучшие продукты для здоровья глаз: проблем со зрением больше не будет

Для здоровья глаз нужны жёлтые и оранжевые продукты

1:28
Здоровье

Некоторые продукты особенно полезны для здоровья глаз. Подробнее о них вы узнаете из статьи.

Для здоровья глаз нужны жёлтые и оранжевые продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, CC BY-SA 4.0

Какие продукты особенно полезны для зрительной системы

Некоторые продукты способствуют лучшему увлажнению слизистой оболочки глаз. Например, лосось содержит полезные жирные кислоты омега-3, которые снижают уровень сухости глаз и препятствуют развитию синдрома сухого глаза.

Вы также можете добавить в свой рацион другие продукты, богатые полезными жирами. Например, морскую рыбу, морепродукты, авокадо, орехи, семена кунжута, куриные или перепелиные яйца.

Такие продукты, как черника, морковь и тыква, тоже полезны для здоровья глаз. Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты антиоксидантами. Они поддерживают функционирование зрительной системы и сохраняют остроту зрения. Добавьте в свой рацион оранжевые продукты, такие как апельсины, лимоны, абрикосы и дыня. В целом регулярное употребление плодов положительно сказывается на состоянии не только глаз, но и всего организма.

Фрукты и овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье всех систем человеческого организма.

Полезны и зелёные листовые овощи — брокколи, капуста, шпинат, базилик, руккола.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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