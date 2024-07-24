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В чём польза бразильских орехов для здоровья человека: ешьте их каждый день

Бразильские орехи выводят токсины и укрепляют здоровье щитовидки

1:28
Здоровье

Бразильские орехи являются одними из самых полезных орехов. В них содержится множество витаминов и минералов.

Бразильские орехи выводят токсины и укрепляют здоровье щитовидки
Фото: commons.wikimedia.org by Quadell, CC BY-SA 3.0

В чём польза бразильских орехов для здоровья

Бразильские орехи обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Они богаты антиоксидантами, в том числе витамином Е и селеном, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Эти питательные вещества также играют решающую роль в укреплении иммунной системы, уменьшении воспаления и поддержке нервной системы.

В дополнение к антиоксидантам, бразильские орехи являются отличным источником магния, минерала, необходимого для поддержания здоровья нервной системы. Орехи высококалорийны и содержат множество других минералов, таких как калий, фосфор, железо, и витамины А и В.

Одним из выдающихся преимуществ бразильских орехов является их поддержка здоровья щитовидной железы благодаря высокому содержанию антиоксидантов, клетчатки и витамина А. Они полезны для здоровья пищеварительной системы, так как способствуют очищению кишечника и выведению токсинов.

Сколько бразильских орехов можно съедать в день

Всего двух бразильских орехов достаточно в день для восполнения ваших потребностей в селене.

Детям диетологи рекомендуют один орех в день.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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