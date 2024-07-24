Как структура пищи влияет на гликемический индекс: выбираем правильные продукты

Советы, как определять продукты с высоким гликемическим индексом

Люди, которым необходимо контролировать уровень сахара в крови, также должны помнить о гликемическом индексе, потому что он сильно влияет на уровень сахара в крови.

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Хотя и легко запомнить, какие продукты полезны или вредны для вас, вы также должны знать, что структура вашей пищи тоже имеет значение.

Вот несколько причин, почему структура может сделать гликемический индекс некоторых продуктов выше или ниже.

Простые и сложные углеводы

Продукты с простыми углеводами, такие как белый хлеб или сладости, имеют структуру, благодаря которой сахар быстро попадает в кровь, вызывая быстрое повышение уровня глюкозы в крови. С другой стороны, продукты со сложными углеводами, такие как цельнозерновые, имеют более сложную структуру, которая замедляет выброс сахара в кровь, что приводит к снижению ГИ.

Клетчатка

Продукты с большим количеством клетчатки имеют более сложную структуру, что замедляет выброс сахара в кровь, это приводит к снижению ГИ.

Обработка

Продукты с высокой степенью переработки, такие как сладкие хлопья или картофельные чипсы, часто имеют измененную естественную структуру. Это может привести к тому, что сахар быстро попадет в кровь.

Проще говоря, продукты с простыми углеводами и меньшим количеством клетчатки, как правило, имеют более высокий ГИ, потому что они быстро выделяют сахар в кровь.

Продукты со сложными углеводами и большим количеством клетчатки имеют более низкий ГИ, потому что они медленнее выделяют сахар в кровь.