Профессор медицины рассказал, как можно страдать от болезни Лайма и не знать об этом

Профессор Шутцер: мигрирующая эритема при болезни Лайма может не возникнуть

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) весьма опасна. Она хорошо поддаётся лечению антибиотиками, если оно своевременно начато. В противном случае инвалидизация больного почти гарантирована.

Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, CC BY-SA 4.0

Коварство боррелиоза состоит в том, что его главный симптом — мигрирующая эритема на месте укуса — может не появиться. И тогда человека лечат от чего угодно, упуская драгоценное время.

Проблема очень распространена: ​​по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США CDC ежегодно диагноз "Болезнь Лайма" ставят почти 476 тысячам американцев. В связи с этим Медицинская школа Ратгерса в Нью-Джерси и Университет Стоуни-Брук выпустили клинические рекомендации для врачей по ранней диагностике недуга.

Тесты не надёжны — достаточный для определения иммунный ответ развивается через недели после заражения или даже больше, кроме того, у того, кто переболел, положительный результат сохраняется на долгие годы, и повторный случай может быть упущен, объяснил профессор медицины в Ратгерском университете здравоохранения Стивен Э. Шутцер, ведущий автор рекомендаций.

Ещё одна сложность вызвана тем, что клещи, инфицированные болезнью Лайма, могут также переносить другие патогены, например, вызывающие анаплазмоз и бабезиоз (в отличие от энцефалитных, клещи-переносчики боррелиоза встречаются почти во всех регионах России — ред.).

"На ранних стадиях у пациентов может наблюдаться набор симптомов, похожих на грипп, но без респираторных симптомов. Эти симптомы могут включать лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в суставах и усталость. У пациентов, скорее всего, не будет сильного кашля, как при гриппе или другом респираторном вирусе. Также могут развиться неврологические симптомы, включая головные боли. Но многие из этих симптомов могут быть вызваны другими заболеваниями. Например, менингит может быть вызван другими микробами и может потребовать проведения спинномозговой пункции для постановки правильного диагноза и назначения лечения", — рассказал профессор.

По его словам, ведётся разработка молекулярно-генетических тестов для определения ДНК возбудителя.