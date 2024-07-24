Врач рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы восстановить здоровье печени

Врач Исанбаев: для восстановления печени нужно есть продукты, в которых много таурина

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал о продуктах, которые способствуют нормализации работы печени.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Исанбаев отметил, что проблемы с печенью могут привести к другим заболеваниям. Малоподвижный образ жизни, хронический стресс, употребление высокообработанной пищи, алкоголя и бесконтрольный приём лекарств негативно влияют на работу органа.

Для поддержания здоровья печени Исанбаев рекомендует употреблять продукты, богатые таурином. Это вещество помогает синтезировать жёлчные кислоты, участвует в переваривании жиров и выводит холестерин. Таурин также борется с жировым гепатозом, особенно алкогольного происхождения.

"Закрепив в рационе продукты, богатые таурином (производное аминокислоты цистеина), мы помогаем печени синтезировать желчные кислоты. Они участвуют в переваривании жиров и помогают выводить избыток холестерина, тем самым улучшая липидный профиль крови. Также таурин обладает способностью бороться с жировым гепатозом, особенно алкогольного происхождения", — сказал Исанбаев в разговоре с РИА Новости.

Морепродукты, мясо птиц и животных содержат много таурина. Вегетарианцам следует принимать его в виде биодобавок.

Ещё один полезный элемент для печени — бетаин. Он защищает клетки органа от повреждений, вызванных употреблением алкоголя, лекарств и пестицидов. Бетаин также борется с жировым гепатозом, связанным с алкоголизмом, ожирением, диабетом и избыточным весом.

Продукты, богатые бетаином: пшеничные отруби, киноа, свёкла, шпинат, рожь, батат, грудка индейки, телятина и говядина.

Среди продуктов, полезных для печени, Исанбаев также назвал кофе. Любители этого напитка защищают себя от цирроза, жирового гепатоза, замедляют развитие фиброзных изменений и снижают риск онкологических заболеваний.

Однако стоит помнить об умеренном потреблении кофе. Безопасная дневная норма кофеина составляет около 400 миллиграммов или две-три чашки.