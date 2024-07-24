Нутрициолог дала пять советов по питанию после 40 лет, помогающих замедлить старение

Нутрициолог рассказала, как изменить питание после 40 лет для замедления старения

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рекомендации нутрициолога Елены Моториной, члена Ассоциации образовательной функциональной медицины, помогут сохранить здоровье и замедлить процесс старения после 40 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, CC BY 2.0

Вот пять основных правил, которыми специалист поделилась в беседе с РИА Новости:

Уменьшите количество сахара в своём рационе или полностью исключите его, так как сахар вызывает процесс гликации, ускоряющий старение организма. Избегайте трансжиров и уменьшите потребление омега-6, например, отказавшись от маргарина и рафинированного подсолнечного масла. Соблюдайте питьевой режим, выпивая примерно 30 мл воды на 1 кг нормального веса.

"Вода помогает сохранить кожу здоровой и молодой. Недостаточное потребление воды приводит к сгущению крови, желчи, что может привести к застойным явлениям в желчном пузыре и образованию камней. Могут наблюдаться проблемы с регулярным стулом", — рассказала Моторина.

4. Сократите потребление красного мяса и замените его рыбой, так как рыба содержит полезные омега-3 жирные кислоты.

5. Практикуйте интервальное голодание, ужинайте не позднее 19:00 и делайте перерывы между приёмами пищи.