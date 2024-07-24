Красивая кожа, волосы и крепкий иммунитет: названы 4 причины полюбить сметану

Сметана улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Натуральная сметана — это не только источник пробиотиков и кальция, но и кладезь витаминов А, В2 и В12, которые укрепляют иммунитет. Эксперты издания "Рамблер" отмечают, что этот кисломолочный продукт гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, CC BY-SA 3.0

Специалисты перечисляют несколько причин употреблять сметану регулярно.

Укрепление иммунитета: это происходит, как уже было сказано выше, благодаря содержанию в сметане кальция, пробиотиков и большого количества витаминов А, В2 и В12.

это происходит, как уже было сказано выше, благодаря содержанию в сметане кальция, пробиотиков и большого количества витаминов А, В2 и В12. Улучшение пищеварения : полезные бактерии и насыщенный состав помогают лучше усваивать питательные вещества из других продуктов, особенно тех, которые трудно перевариваются.

: полезные бактерии и насыщенный состав помогают лучше усваивать питательные вещества из других продуктов, особенно тех, которые трудно перевариваются. Источник полезных жиров : сметана улучшает состояние кожи и волос благодаря содержанию полезных жиров.

: сметана улучшает состояние кожи и волос благодаря содержанию полезных жиров. Разнообразие применения: сметану можно использовать не только как заправку для салатов и супов, но и для приготовления соусов, добавлять в тесто для блинов, пирогов, запеканок и омлетов, делая текстуру блюд более мягкой и воздушной.