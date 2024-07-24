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Красивая кожа, волосы и крепкий иммунитет: названы 4 причины полюбить сметану

Сметана улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет

1:12
Здоровье

Натуральная сметана — это не только источник пробиотиков и кальция, но и кладезь витаминов А, В2 и В12, которые укрепляют иммунитет. Эксперты издания "Рамблер" отмечают, что этот кисломолочный продукт гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд.

Сметана улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет
Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, CC BY-SA 3.0

Специалисты перечисляют несколько причин употреблять сметану регулярно.

  • Укрепление иммунитета: это происходит, как уже было сказано выше, благодаря содержанию в сметане кальция, пробиотиков и большого количества витаминов А, В2 и В12.
  • Улучшение пищеварения: полезные бактерии и насыщенный состав помогают лучше усваивать питательные вещества из других продуктов, особенно тех, которые трудно перевариваются.
  • Источник полезных жиров: сметана улучшает состояние кожи и волос благодаря содержанию полезных жиров.
  • Разнообразие применения: сметану можно использовать не только как заправку для салатов и супов, но и для приготовления соусов, добавлять в тесто для блинов, пирогов, запеканок и омлетов, делая текстуру блюд более мягкой и воздушной.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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