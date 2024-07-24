Учёные рассказали, что нужно есть в молодом возрасте, чтобы не мучиться от депрессии в старости

Учёные из Сингапура советуют есть фрукты, чтобы не страдать от депрессии в старости

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пожилые люди часто испытывают депрессию и теряют интерес к жизни из-за одиночества и проблем со здоровьем. Однако причиной могут быть также правила питание, которые человек соблюдал в молодости. Об этом пишет издание Journal of Nutrition, Health and Aging.

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Учёные из Сингапура обнаружили, что регулярное употребление фруктов в молодом и среднем возрасте снижает риск развития депрессии после 70 лет. Они провели исследование с участием почти 14 000 человек в возрасте от 45 до 74 лет. Участники заполняли специальный опросник о своём рационе.

Через несколько лет, когда испытуемые достигли возраста от 61 до 96 лет, учёные проверили их психическое здоровье с помощью Гериатрической шкалы депрессии. Оказалось, что люди, которые в молодости ели много фруктов, реже страдали от депрессии.

Исследователи считают, что фрукты содержат много витаминов, антиоксидантов, флавоноидов и каротиноидов, которые положительно влияют на психическое здоровье.