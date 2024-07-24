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Нутрициолог о детоксе на соках, смузи и травяных чаях: "Это замкнутый круг"

Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой

1:54
Здоровье

Детоксикация с помощью соков, смузи и травяных чаёв не имеет научного обоснования и не рекомендуется специалистами. Те, кто пропагандируют этот метод, утверждают, что он помогает организму избавиться от токсинов. Однако, согласно мнению нутрициолога Юлии Заровнятных, это не так.

Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch, CC BY 3.0

Юлия отмечает, что после прекращения голодания и очищения организм снова наполняется пищей, и токсины возвращаются. Это создаёт замкнутый круг, который невозможно разорвать.

"Голодать и очищаться вам придется до конца своих дней. Как только вы наполните свой желудок едой, в ЖКТ снова появятся бактерии, снова начнут образовываться яды, которые могут попасть в кровь. Это замкнутый круг", — сказала Юлия Заровнятных, которую цитирует Роскачество.

Производители детокс-продуктов обещают мочегонный, слабительный и желчегонный эффекты, а также потерю десяти килограммов за пару недель. Однако этого результата можно достичь и другими способами, такими как увеличение потребления воды, добавление растительных жиров в рацион и употребление продуктов, богатых клетчаткой.

Соки и смузи не рекомендуется употреблять в больших количествах при гастрите, диабете и проблемах с печенью. Фруктоза, содержащаяся во фруктовых соках, может перегрузить печень, если выпить слишком много сока за один раз.

Соки и смузи бывают полезными, но только в умеренных количествах. Они должны быть частью рациона, а не его основой. Очищение кишечника должно проводиться только по медицинским показаниям и под контролем специалиста. Вместо этого следует сосредоточиться на улучшении микрофлоры и уменьшении воспалений через коррекцию питания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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