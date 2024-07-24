Отсутствие зубов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Учёные выявили связь между потерей зубов и смертностью

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа врачей и учёных провела новое исследование, подтверждающее связь между потерей зубов и увеличением риска летального исхода. Об этом сообщил портал "Городские вести".

Фото: Gifted Body Art is licensed under publc domain

Один из авторов исследования, профессор Анита Аминошари, отметила, что потеря нескольких зубов может значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь часто приводит к смерти. Она выделила отсутствие зубов как один из ключевых факторов, предсказывающих смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее учёные и врачи подчеркивают, что окончательная прямая связь между стоматологическими проблемами и болезнями сердца ещё полностью не установлена. Исследование показало, что у большинства людей, потерявших зубы, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 66% по сравнению с теми, у кого зубы в порядке. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют регулярно посещать стоматолога и следить за здоровьем своих зубов.