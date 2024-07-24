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Отсутствие зубов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Учёные выявили связь между потерей зубов и смертностью

1:07
Здоровье

Группа врачей и учёных провела новое исследование, подтверждающее связь между потерей зубов и увеличением риска летального исхода. Об этом сообщил портал "Городские вести".

Учёные выявили связь между потерей зубов и смертностью
Фото: Gifted Body Art is licensed under publc domain

Один из авторов исследования, профессор Анита Аминошари, отметила, что потеря нескольких зубов может значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь часто приводит к смерти. Она выделила отсутствие зубов как один из ключевых факторов, предсказывающих смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее учёные и врачи подчеркивают, что окончательная прямая связь между стоматологическими проблемами и болезнями сердца ещё полностью не установлена. Исследование показало, что у большинства людей, потерявших зубы, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 66% по сравнению с теми, у кого зубы в порядке. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют регулярно посещать стоматолога и следить за здоровьем своих зубов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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