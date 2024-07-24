Сидячая работа: как 30 минут тренировки могут изменить ваше здоровье

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Medical Xpress: важность физической активностии для офисных работников

1:35
Здоровье

Доктора и ученые постоянно говорят о вреде малоподвижного образа жизни. Однако мы продолжаем терять физическую активность катастрофическими темпами, что ведет к утрате мышечной силы и увеличению числа заболеваний.

Medical Xpress: важность физической активностии для офисных работников
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Издание Medical Xpress перечисляет ряд последствий "сидячего" образа жизни: снижение когнитивного уровня, ухудшение психического здоровья, патологии опорно-двигательного аппарата, травмы, диабет, заболевания сосудов и сердца, слабоумие и даже некоторые формы онкологии.

Кроме слабости и сопутствующих болезней, малоподвижный образ жизни приводит к другим проблемам. Когда он заканчивается инвалидностью, это создает значительную нагрузку на лиц, обеспечивающих уход, а также на систему здравоохранения и государственный бюджет.

Одним из наиболее эффективных видов упражнений для физического и психического здоровья являются силовые тренировки. Их рекомендует и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперименты показали, что если офисные работники делают перерывы на силовые тренировки, например, в виде приседаний с отягощениями у рабочего стола, это улучшает приток крови и работу мозга.

Считается, что минимальные тренировки, по полчаса дважды в неделю, могут значительно улучшить здоровье. Работодатели должны быть заинтересованы в такой "трате" времени, поскольку это может заметно повысить эффективность труда сотрудников и снизить количество больничных.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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