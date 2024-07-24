Сидячая работа: как 30 минут тренировки могут изменить ваше здоровье

Доктора и ученые постоянно говорят о вреде малоподвижного образа жизни. Однако мы продолжаем терять физическую активность катастрофическими темпами, что ведет к утрате мышечной силы и увеличению числа заболеваний.
Издание Medical Xpress перечисляет ряд последствий "сидячего" образа жизни: снижение когнитивного уровня, ухудшение психического здоровья, патологии опорно-двигательного аппарата, травмы, диабет, заболевания сосудов и сердца, слабоумие и даже некоторые формы онкологии.
Кроме слабости и сопутствующих болезней, малоподвижный образ жизни приводит к другим проблемам. Когда он заканчивается инвалидностью, это создает значительную нагрузку на лиц, обеспечивающих уход, а также на систему здравоохранения и государственный бюджет.
Одним из наиболее эффективных видов упражнений для физического и психического здоровья являются силовые тренировки. Их рекомендует и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эксперименты показали, что если офисные работники делают перерывы на силовые тренировки, например, в виде приседаний с отягощениями у рабочего стола, это улучшает приток крови и работу мозга.
Считается, что минимальные тренировки, по полчаса дважды в неделю, могут значительно улучшить здоровье. Работодатели должны быть заинтересованы в такой "трате" времени, поскольку это может заметно повысить эффективность труда сотрудников и снизить количество больничных.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.