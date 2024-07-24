Исследования показали, что в 40% случаев рак можно предотвратить, изменив образ жизни

40% случаев рака можно предотвратить изменением образа жизни

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показали, что в 40% случаев рак можно предотвратить, изменив образ жизни. Об этом сообщает портал RuNews24.

Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Специалисты рекомендуют исключить алкоголь и табак, а также избегать ожирения, поскольку эти факторы существенно повышают риск развития онкологических заболеваний. Американские ученые установили, что многие случаи рака у людей старше 30 лет связаны с контролируемыми факторами.

Курение является причиной около 20% случаев рака, что приводит к почти одной трети всех летальных исходов. Ожирение также играет важную роль, повышая риск заболевания на 7,6%, особенно для рака пищевода, печени и почек. Алкоголь занимает третье место среди факторов риска, вызывая рак в 5,4% случаев. Колоректальный рак затрагивает оба пола, тогда как женщины дополнительно подвержены риску развития рака груди.

Таким образом, контроль над поведением и образом жизни может значительно снизить вероятность возникновения рака.