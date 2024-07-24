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Названы симптомы низкого уровня сахара в крови: это важно знать

При гипогликемии возникает спутанность сознания и дрожь в теле

1:33
Здоровье

Даже если у вас нет диабета, вы должны позаботиться об уровне сахара в крови, потому что это может сильно повлиять на ваше самочувствие и здоровье.

Вот несколько признаков того, что уровень сахара в крови слишком низкий, и вам нужно съесть что-то сладкое.

Дрожь

Вы можете заметить, что ваше тело дрожит, как будто вам очень холодно.

Это происходит потому, что вашему организму нужен сахар (глюкоза) для правильного функционирования, и когда он слишком низкий, ваши мышцы могут начать дрожать.

Потение

Низкий уровень сахара в крови может привести к внезапному и чрезмерному потоотделению. Ваше тело потеет, чтобы отрегулировать уровень сахара.

Головокружение и предобморочное состояние

Вы можете чувствовать неуверенность в ногах, как будто земля движется под вами. Это происходит из-за того, что мозг не получает достаточного количества глюкозы.

Сильный голод

Гипогликемия может спровоцировать сильный голод, даже если вы недавно ели. 

Спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания

Низкий уровень сахара в крови может повлиять на вашу способность ясно мыслить. Вы можете чувствовать себя сбитым с толку, испытывать проблемы с концентрацией внимания.

Учащенное сердцебиение

Ваше сердце может начать биться быстрее, чем обычно. Это способ вашего тела попытаться быстрее циркулировать кровь, чтобы доставить глюкозу в мозг и другие органы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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