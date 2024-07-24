Чем полезна пекинская капуста для здоровья: в каком виде её лучше есть

Пекинская капуста избавляет от отёков и замедляет старение

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пекинская капуста является универсальным овощем, который богат различными полезными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, PDM

Польза пекинской капусты

В пекинской капусте содержатся белки, углеводы, жиры, клетчатка, органические кислоты, витамины группы В и витамины А, С, Е, РР, К. В ней есть множество микроэлементов — кальций, калий, железо, натрий, магний, марганец, фтор и фосфор. В пекинской капусте витамина С больше, чем в любом другом сорте этого овоща.

Благодаря богатому составу капуста замедляет процессы старения, борется с отёками и морщинами, благотворно влияет на состояние кожи. Она укрепляет иммунную и нервную системы, помогает бороться с хронической усталостью.

В каком виде полезно есть пекинскую капусту

Пекинская капуста полезна как в сыром, так и в тушёном виде. Она отлично подходит для приготовления салатов, вторых блюд, различных закусок.