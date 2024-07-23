Эндокринолог Ленькина рассказала о фотостарении кожи: ультрафиолет уничтожают коллаген
Эндокринолог Ленькина рассказала, как ультрафиолет разрушает кожу
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23.07.2024 19:26
Врач терапевт-эндокринолог сети "Клиники Фомина"
Ирина Ленькина объяснила, как ультрафиолетовые лучи заставляют нашу кожу стареть.
Фото: Freepik is licensed under Free license
Специалист предупредила, что воздействие ультрафиолета приводит к фотостарению кожи.
Ранее сообщалось, что российские учёные открыли
секрет вечной молодости.
Эксперт отметила, что ультрафиолетовые лучи уничтожают коллаген, который является основой молодости, упругости и увлажненности кожи.
Ленькина в беседе с "
Вечерней Москвой" подчеркнула, что солнце способствует образованию пигментных пятен, которые со временем преобразуются в кератомы.
УФ-излучение, по словам эндокринолога, является главным фактором риска для развития меланомы.
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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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