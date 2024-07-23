Эндокринолог Ленькина рассказала о фотостарении кожи: ультрафиолет уничтожают коллаген

Эндокринолог Ленькина рассказала, как ультрафиолет разрушает кожу

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач терапевт-эндокринолог сети "Клиники Фомина" Ирина Ленькина объяснила, как ультрафиолетовые лучи заставляют нашу кожу стареть.

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Специалист предупредила, что воздействие ультрафиолета приводит к фотостарению кожи.

Ранее сообщалось, что российские учёные открыли секрет вечной молодости.

Эксперт отметила, что ультрафиолетовые лучи уничтожают коллаген, который является основой молодости, упругости и увлажненности кожи.

Ленькина в беседе с "Вечерней Москвой" подчеркнула, что солнце способствует образованию пигментных пятен, которые со временем преобразуются в кератомы.

УФ-излучение, по словам эндокринолога, является главным фактором риска для развития меланомы.