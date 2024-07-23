Как еда влияет на вашу кожу: объяснение диетологов

Основная функция вашей кожи — действовать как барьер, защищая ваше тело от солнечных лучей, высоких и низких температур, микробов, болезнетворных микроорганизмов и токсичных веществ.
Строгие диеты, исключающие важные группы продуктов (жиры, углеводы), лишают организм и кожу необходимых веществ.
Сухость, покраснение, раздражение, шелушение, истончение и тусклый цвет лица — частые спутники тех, кто любит себя ограничивать.
Со временем соблюдение дисциплины в питании отражается и на лице — кожа становится чистой, упругой, нормализуется выработка кожного сала, а воспалительных элементов становится намного меньше.
Старайтесь питаться здоровой пищей. Очень важно включать в рацион много свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, мяса и жирной рыбы, а также стараться сократить потребление мучной, жирной, сладкой, горячей и острой пищи. Чрезмерное употребление кофе и черного чая ухудшает цвет лица.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.