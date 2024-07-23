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Как еда влияет на вашу кожу: объяснение диетологов

Чтобы улучшить состояние кожи, нужно правильно питаться

1:17
Здоровье

Основная функция вашей кожи — действовать как барьер, защищая ваше тело от солнечных лучей, высоких и низких температур, микробов, болезнетворных микроорганизмов и токсичных веществ.

Чтобы улучшить состояние кожи, нужно правильно питаться
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Как еда влияет на вашу кожу

Строгие диеты, исключающие важные группы продуктов (жиры, углеводы), лишают организм и кожу необходимых веществ.

Сухость, покраснение, раздражение, шелушение, истончение и тусклый цвет лица — частые спутники тех, кто любит себя ограничивать.

Как меняется кожа при правильном питании

Со временем соблюдение дисциплины в питании отражается и на лице — кожа становится чистой, упругой, нормализуется выработка кожного сала, а воспалительных элементов становится намного меньше.

Что есть, чтобы сохранить лицо чистым

Старайтесь питаться здоровой пищей. Очень важно включать в рацион много свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, мяса и жирной рыбы, а также стараться сократить потребление мучной, жирной, сладкой, горячей и острой пищи. Чрезмерное употребление кофе и черного чая ухудшает цвет лица.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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