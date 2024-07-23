Как еда влияет на вашу кожу: объяснение диетологов

Чтобы улучшить состояние кожи, нужно правильно питаться

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Основная функция вашей кожи — действовать как барьер, защищая ваше тело от солнечных лучей, высоких и низких температур, микробов, болезнетворных микроорганизмов и токсичных веществ.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Как еда влияет на вашу кожу

Строгие диеты, исключающие важные группы продуктов (жиры, углеводы), лишают организм и кожу необходимых веществ.

Сухость, покраснение, раздражение, шелушение, истончение и тусклый цвет лица — частые спутники тех, кто любит себя ограничивать.

Как меняется кожа при правильном питании

Со временем соблюдение дисциплины в питании отражается и на лице — кожа становится чистой, упругой, нормализуется выработка кожного сала, а воспалительных элементов становится намного меньше.

Что есть, чтобы сохранить лицо чистым

Старайтесь питаться здоровой пищей. Очень важно включать в рацион много свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, мяса и жирной рыбы, а также стараться сократить потребление мучной, жирной, сладкой, горячей и острой пищи. Чрезмерное употребление кофе и черного чая ухудшает цвет лица.