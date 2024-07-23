Как понять, что организму не хватает магния: главные признаки дефицита

Признаки нехватки магния в организме

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зачем нужен магний

Магний — это первая защита от повышенной утомляемости. Это связано с ролью магния в выработке энергии организмом.

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Он также участвует в передаче нервных импульсов и в сокращении мышц, а это крайне важно для функционирования сердечно-сосудистой системы и расслабления мышц.

Как понять, что организму не хватает магния

Наша нервная система чувствительна к уровню магния в организме. Пониженное его содержание может вызывать тревогу, нервозность, страх, а также бессонницу и усталость, снижение внимания и памяти, в некоторых случаях — судорожные припадки, тремор и другие симптомы. Часто люди жалуются на беспричинные головные боли.

Где содержится магний

К таким продуктам относятся цельнозерновые продукты, листовые овощи, нежирное молоко, йогурт. Магний также содержится в продуктах, богатых белком: это нежирное мясо, птица, яйца, рыба, морепродукты.