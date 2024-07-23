После трагедии в Махачкале психолог назвал опасные последствия хоррор-квестов

Участие в хоррор-квестах может негативно сказаться на психическом здоровье человека и привести к развитию посттравматического стрессового расстройства и различных фобий. Кроме того, такие развлечения способны спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Об этом предупредил клинический психолог Артём Тараянц в интервью для News. ru.
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, PDM
"В хоррор-квестах определяющей является роль аниматора. Именно от этого человека зависит уровень опасности. Уровень компетентности аниматора в хоррор-квестах никому, кроме работодателя, не известен, и его никто не может гарантировать. У каждого человека есть определённый порог толерантности к стрессу", — отметил специалист.
Стресс также может стать причиной возникновения множества психических и физических заболеваний или усугубить уже имеющиеся. Риск инсульта или инфаркта существует даже для молодых людей, не говоря уже о старшем поколении.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.