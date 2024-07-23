Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Ермакова: изучение иностранных языков - хорошая тренировка памяти
Чтобы получить крупный и вкусный картофель, нужно подламывать ботву
Хирург Умнов порекомендовал не смешивать спиртные напитки на банкете
5 скрытых ловушек в страховых полисах для туристов
Иосиф Пригожин призвал лечить оскандалившуюся в Красноярке Глюкозу
Почему сладости опасны для кошек: предотвратите слепоту и другие проблемы
Певица Глюкоза продолжит выступать за многомиллионные гонорары после скандала
Frontiers in Psychology: жестокие видеоигры не провоцируют на физическое насилие
Советы, как повысить выработку коллагена
После трагедии в Махачкале психолог назвал опасные последствия хоррор-квестов

Психолог Тараянц: хоррор-квесты могут вызвать инфаркты и инсульты

1:02
Здоровье

Участие в хоррор-квестах может негативно сказаться на психическом здоровье человека и привести к развитию посттравматического стрессового расстройства и различных фобий. Кроме того, такие развлечения способны спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Об этом предупредил клинический психолог Артём Тараянц в интервью для News. ru.

Психолог Тараянц: хоррор-квесты могут вызвать инфаркты и инсульты
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, PDM

"В хоррор-квестах определяющей является роль аниматора. Именно от этого человека зависит уровень опасности. Уровень компетентности аниматора в хоррор-квестах никому, кроме работодателя, не известен, и его никто не может гарантировать. У каждого человека есть определённый порог толерантности к стрессу", — отметил специалист.

Стресс также может стать причиной возникновения множества психических и физических заболеваний или усугубить уже имеющиеся. Риск инсульта или инфаркта существует даже для молодых людей, не говоря уже о старшем поколении.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех
Последние материалы
Врач Ермакова: изучение иностранных языков - хорошая тренировка памяти
Чтобы получить крупный и вкусный картофель, нужно подламывать ботву
Хирург Умнов порекомендовал не смешивать спиртные напитки на банкете
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии
5 скрытых ловушек в страховых полисах для туристов
Иосиф Пригожин призвал лечить оскандалившуюся в Красноярке Глюкозу
Психолог Тараянц: хоррор-квесты могут вызвать инфаркты и инсульты
Почему сладости опасны для кошек: предотвратите слепоту и другие проблемы
Певица Глюкоза продолжит выступать за многомиллионные гонорары после скандала
Frontiers in Psychology: жестокие видеоигры не провоцируют на физическое насилие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников