После трагедии в Махачкале психолог назвал опасные последствия хоррор-квестов

Психолог Тараянц: хоррор-квесты могут вызвать инфаркты и инсульты

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Участие в хоррор-квестах может негативно сказаться на психическом здоровье человека и привести к развитию посттравматического стрессового расстройства и различных фобий. Кроме того, такие развлечения способны спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Об этом предупредил клинический психолог Артём Тараянц в интервью для News. ru.

Фото: unsplash.com by Caleb Woods, PDM

"В хоррор-квестах определяющей является роль аниматора. Именно от этого человека зависит уровень опасности. Уровень компетентности аниматора в хоррор-квестах никому, кроме работодателя, не известен, и его никто не может гарантировать. У каждого человека есть определённый порог толерантности к стрессу", — отметил специалист.

Стресс также может стать причиной возникновения множества психических и физических заболеваний или усугубить уже имеющиеся. Риск инсульта или инфаркта существует даже для молодых людей, не говоря уже о старшем поколении.