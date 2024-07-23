Врач пояснил, есть ли безопасная доза алкоголя

Нарколог Исаев заявил, что безопасной дозы алкоголя нет

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нарколог Руслан Исаев объяснил, что спиртные напитки наносят вред всему организму, но в особенности они негативно влияют на те системы, которые ослаблены и уже повреждены, сообщает Newsinfo.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Прежде всего, алкоголь плохо влияет на печень. Именно этот орган самым первым подвергается токсическому влиянию этанола. Затем негативное влияние идёт на все остальные органы и системы организма.

Если человек предрасположен к сердечно-сосудистым болезням, то из-за употребления спиртных напитков может развиться кардиомиопатия. Если есть проблемы с почками или мозгом, то будут появляться патологии в этих органах в первую очередь.

По словам врача, на самом деле нет никакой безопасной дозы алкоголя. Мнения о том, что нужно выпивать бокал вина для здоровья, является просто маркетинговой уловкой.

"Менее опасно, как видно из предыдущих вопросов, не пить вообще. Но если человек осознает весь риск и все равно готов на него идти, то, конечно, лучше снизить объем единоразового приема до минимума, поскольку, как вы говорите, "редко, но метко" — это более сильный удар по организму", — ответил эксперт.

При частом употреблении алкоголя развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта, ухудшается усвоение пищи.