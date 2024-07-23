Инженер раскрыл, способна ли еда из микроволновки вызвать рак

Долгое время существовало заблуждение, будто электромагнитное излучение от микроволновых печей способно вызвать рак. Тем не менее, как пояснил NEWS.ru Роман Кучеров, инженер из лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения, это мнение неверно.
Широко распространено мнение, что микроволновые печи вредят здоровью, разрушая витамины и минералы в пище и способствуя появлению радикалов, которые могут нанести вред клеткам организма. Однако, по словам учёного, такое представление не соответствует действительности. Излучение микроволновки гораздо слабее, чем, к примеру, рентгеновское, и потому использование микроволновой печи не представляет опасности для человека.
Специалист также отметил, что хотя содержание питательных веществ в продуктах и уменьшается при нагревании в микроволновке, точно такие же потери происходят и при других видах тепловой обработки, таких как варка, жарка или запекание.
"Не стоит разогревать пищу в микроволновке в пластиковой посуде, иначе частицы пластика перейдут в еду, а значит, в наш организм", — уточнил Роман Кучеров.
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