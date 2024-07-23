Врач раскрыл причины отекания ног в жару и дал советы, как с этим бороться

В жаркую погоду увеличенная отёчность ног может быть симптомом серьёзных заболеваний, таких как венозная недостаточность, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0
"В жару снижается эластичность вен. Чем больше в них крови циркулирует в таких условиях, тем больше гидростатическое давление, тем выше потенциал у жидкой части крови вызывать отёк", — уточнил специалист.
Когда температура повышается, сердце вынуждено работать в усиленном режиме, что может привести к скоплению крови в ногах, особенно у людей с хроническими сердечными заболеваниями. Кроме того, почечная недостаточность также может быть причиной отёков.
"Когда организм работает на пределе из-за повышения температуры, человек потеет, в организме уменьшается количество жидкости. Почки начинают хуже снабжаться кровью, и почечная недостаточность может усиливаться", — отметил Алексей Хухрев.
Чтобы предотвратить это, эксперт рекомендует носить компрессионное бельё, принимать назначенные лекарства, если у вас есть сердечные проблемы, и пить достаточное количество воды для поддержания здоровья органов и сосудов.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)