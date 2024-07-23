Врач раскрыл причины отекания ног в жару и дал советы, как с этим бороться

Терапевт Хухрев: в жару чаще возникают отёки ног

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду увеличенная отёчность ног может быть симптомом серьёзных заболеваний, таких как венозная недостаточность, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

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"В жару снижается эластичность вен. Чем больше в них крови циркулирует в таких условиях, тем больше гидростатическое давление, тем выше потенциал у жидкой части крови вызывать отёк", — уточнил специалист.

Когда температура повышается, сердце вынуждено работать в усиленном режиме, что может привести к скоплению крови в ногах, особенно у людей с хроническими сердечными заболеваниями. Кроме того, почечная недостаточность также может быть причиной отёков.

"Когда организм работает на пределе из-за повышения температуры, человек потеет, в организме уменьшается количество жидкости. Почки начинают хуже снабжаться кровью, и почечная недостаточность может усиливаться", — отметил Алексей Хухрев.

Чтобы предотвратить это, эксперт рекомендует носить компрессионное бельё, принимать назначенные лекарства, если у вас есть сердечные проблемы, и пить достаточное количество воды для поддержания здоровья органов и сосудов.