Врач рассказал, от покупки какого мороженого нужно отказаться, чтобы не навредить здоровью

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о том, как правильно выбирать мороженое при покупке.
Эксперт рекомендует обращать внимание на количество сахара в продукте, так как сочетание животных жиров и сахара может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет и деменцию.
Кабанов подчёркивает, что некоторые добавки, такие как эмульгаторы, стабилизаторы, глазирователи, красители и регуляторы кислотности, могут быть опасными для здоровья. Особенно стоит избегать мороженого с большим количеством таких добавок.
"Если в составе более трёх Е-добавок, то о натуральности можно забыть. Такое мороженое нельзя покупать. Перечисленные добавки вредны для желудочно-кишечного тракта, они притупляют чувствительность вкусовых рецепторов", — объяснил Кабанов в разговоре с РИА Новости.
Диетолог также советует отдавать предпочтение вегетарианскому мороженому, изготовленному на основе соевого молока или протеиновой основы, так как оно считается более полезным для здоровья.
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